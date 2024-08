¿Tienes varias cuentas de Google? Cada vez que te compras un celular, usualmente empleas tu cuenta de Gmail sin mayores problemas para acceder a la tienda de aplicaciones y así tener en tu móvil WhatsApp, Facebook, Instagram, etc.

Incluso, algunos usuarios también tienden a emplear ese mismo mail para ingresar a sus redes sociales de manera rápida y sencilla. Sin embargo, te tenemos que decir que el 1 de septiembre es posible que Google elimine tu correo por completo.

De esa manera no podrás acceder a tu ubicación en Google Maps, archivos en Google Drive o a tu correo electrónico. ¿Qué es lo que debo hacer? Aún estás a tiempo. Aquí te doy todos los detalles antes de que llegue la fecha en mención.

Por qué Google eliminará mi cuenta el 1 de septiembre

Como cada mes, desde diciembre del 2023, la compañía de Mountain View realiza una serie de cambios en sus aplicaciones tanto para smartphones como para PC. Esto genera que adapte tu cuenta de Gmail a nuevos tiempos para que hagas uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial, entre otros.

Sin embargo, si no has abierto ese correo electrónico durante bastante tiempo o no lo has usado con otras aplicaciones, la empresa tomará una radical decisión: eliminarla por completo.

De esa manera no podrás acceder a todos los mails que te han escrito, ni mucho menos a esa información subida en la nube.

Lo mejor será realizar estos pasos para evitar que Google tome acciones. (Foto: Composición)

Qué debes hacer para que Google no elimine tu cuenta el 1 de septiembre

Solo tienes que seguir estos pasos para poder rescatar ese mail o cuenta de Google que no has abierto en años.

Desde tu celular ingresa a Gmail .

. Luego deberás pulsar sobre tu foto de perfil. Aparecerá una alternativa de “Añadir una cuenta existente”.

Solo tienes que colocar tu mail y tu contraseña .

. En el caso no recuerdes la password, no te preocupes, porque existen métodos para recuperarla .

. Una vez que hayas terminado con el logueo, el contador de Google regresará a cero .

. Si pasan más de 90 días sin abrirse, Google volverá a querer cerrar tu cuenta.

Deberás iniciar sesión en Google, por lo menos una vez al mes. (Foto: Gmail)

De esa manera estás asegurando también que no se borre tu información de manera definitiva. Algunos usuarios dejan de usar una cuenta de Google debido a que no pueden iniciar sesión o les han hackeado. En caso de que no la emplees y no la quieras usar, no te preocupes porque en un futuro próximo podrás volver a crear ese Gmail con la misma dirección.

