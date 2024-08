¿Eres de descargar aplicaciones para editar tus videos, fotos y hasta compartir con todos tus amigos aquellas apps que emplean la inteligencia artificial? Si es así, será mejor que leas todos los requisitos antes de bajarla a tu móvil.

Cada cierto tiempo, la compañía de Google agrega una serie de aplicaciones a su tienda conocida como Google Play. Son varios los usuarios que las descargan para así obtener mayor cantidad de herramientas exclusivas en su terminal Android. Sin embargo, puede que una de ellas desaparezca de la nada de tu celular.

¿Por qué? Google tomará la radical medida de borrar por completo algunas apps que no están sujetas a su nueva política. Esto sucederá el 31 de agosto. Si no quieres que esto ocurra, trata de guardar la información necesaria antes de desinstalarla.

Asimismo, asegúrate siempre de chequear el apartado de compatibilidad antes de bajar algún programa que te interesa de la tienda de aplicaciones o, de lo contrario, empezará a fallar.

Por qué Google eliminará aplicaciones de Google Play este 31 de agosto

Si eres desarrollador y quieres que tu aplicación sea conocida por muchos en Google Play, deberás ahora cumplir con estos requisitos:

El primero es que la aplicación que descargues o crees deba ser compatible no solo con el celular, sino que tiene que adaptarse a Android 14, el sistema operativo más reciente de Google.

En el caso de los televisores y los relojes, la app debe ser compatible también con uno de estos gadgets.

Las aplicaciones antiguas deben ser adaptadas a Android 13 o superior para que puedan funcionar sin ningún problema.

Asimismo, se asegura que no se cierre intempestivamente o tenga algún error en su ejecución.

Solo chequea que cumpla con todos los requisitos usando los pasos. (Foto: Difusión)

De momento no se sabe exactamente qué pasará con las aplicaciones instaladas en tu dispositivo y que no cumplen estos requisitos. Si bien solo se desaparecerán de Google Play, se espera que ya no vuelvan a actualizarse en tu terminal.

Para asegurarte de que estos puedan funcionar sin problemas, solo tienes que ir a la tienda de aplicaciones y allí busca la app que tienes en tu smartphone. Solo deberás desplazarte a la zona baja y chequear en que mes y año se ha actualizado. Si es menos del 2022, es posible que deje de funcionar.

