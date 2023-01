Fortnite, el Battle Royale desarrollado por Epic Games, no se puede descargar desde la App Store. Si bien hay muchos clones del juego disponibles, la versión oficial no está disponible y no se puede descargar en dispositivos iOS. Lo mejor es que hay una manera de hacerlo para enero de 2023.

Actualmente, solo hay una forma de jugar Fortnite en un iPhone o iPad en 2023, y es con la ayuda de los servicios de juegos en la nube. Aunque también puedes usar Xbox Cloud Gaming, recomendamos GeForce Now de Nvidia debido a su fácil acceso.

FORTNITE | GeForce Now de Nvidia

GeForce Now es actualmente el servicio de juegos en la nube más popular y su uso es completamente gratuito. Para comenzar, debe registrarse para obtener una cuenta de Nvidia en el sitio web oficial de GeForce Now.

Si desea jugar Fortnite con gráficos máximos y 120 FPS, deberá seleccionar el nivel RTX 3080. Afortunadamente, el ‘nivel gratuito’ es más que suficiente para ejecutar el juego en un iPhone o iPad.

Después de crear una cuenta de GeForce Now, deberás agregar la aplicación a la pantalla de inicio. Para hacer esto, simplemente toque el botón Compartir en Safari y seleccione Agregar a la pantalla de inicio.

El último paso requiere que inicie la nueva aplicación y seleccione Fortnite en ella. También puede vincular su cuenta de Epic Games existente a través de la aplicación, ya que el juego admite la progresión cruzada.

Cabe señalar que el nivel gratuito de GeForce Now generalmente tiene cola. Esto significa que a veces tendrás que esperar hasta 30 minutos para entrar en una partida, con cada sesión de juego limitada a una sola hora. Por otro lado, los niveles de pago no tienen colas de espera y te permitirán jugar a Fortnite en un iPhone o iPad cuando quieras.

