¿Con ganas de ver una película? Cuevana fue la solución por mucho tiempo para quienes buscaban entretenimiento en Internet antes de las plataformas de streaming. Con Netflix, HBO Max, Disney Plus, entre otros, en el mercado, la visualización de películas en medio alternativos debió llegar a su final... pero somos testigos de que no es así.

Hay plataformas gratuitas de películas para todos los tipos de consumidores porque hay quienes no desean gastar en planes mensuales en Netflix o Amazon Prime para solo ver un par de películas. El costo y la necesidad no coinciden con el tiempo libre de los usuarios, y eso hace que las webs parecidas a Cuevana sigan siendo una solución para los cinéfilos.

Páginas para ver películas gratuitas

Así las cosas, veamos cuáles son las opciones disponibles para disfrutar películas en Internet al mismo estilo que Cuevana en sus años dorados.

Crackle es una plataforma de video gestionada por Sony Pictures y ofrece películas completas, programas de televisión y programación original. Está disponible en una amplia variedad de plataformas. A24, BBC Studios, Lionsgate, Universal Pictures y Metro-Goldwyn-Mayer son algunos de los proveedores. Lástima que el servicio esté disponible solo para Estados Unidos y sus territorios. Puedes usar un VPN para cambiar la localización de tu acceso a Internet y así visualizar el catálogo de Crackle.

Otra opción es Fandango at Home (conocido anteriormente como Vudu) aunque, al igual que Crackle, solo está disponible en Estados Unidos y requerirás del VPN para acceder a su contenido. El sistema permite rentar material audiovisual y ver películas gratuitas con publicidad. La plataforma, además, ha establecido contratos de licencia de contenido con los principales estudios cinematográficos, así como con más de 50 estudios más pequeños e independientes.

Tubi TV es propiedad de Fox desde 2020 y, en la actualidad, registra más de 40 mil películas y series de televisión de más de 250 proveedores (estadounidenses y extranjeros), así como producciones originales. Los usuarios de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Estados Unidos pueden acceder a películas gratuitas con publicidad.

También puedes probar Popcornflix, un servicio over-the-top (OTT) que ofrece transmisión gratuita de videos con publicidad de películas desde 2010. El catálogo consta de obras independientes y está disponible en los Estados Unidos y Canadá. Hay planes de lanzarlo en más territorios. Puedes descargar el aplicativo en tu smartphone Android y iOS.

Acabamos con Pluto TV, una plataforma gestionada por Paramount Streaming, que ofrece películas “on demand” gratuitas y programación de TV con publicidad. Está disponible en América Latina, así que no tienes pierde a la hora de buscar películas clásicas para pasar el rato. No esperes ver estrenos pero sí hay material de calidad por si te has perdido de alguna cinta hace varios años.

El riesgo de buscar películas gratuitas en Internet

Las páginas que hemos compartido tienen el respaldo de empresas responsables. Sin embargo, hay servidores en Internet que ofrecen películas gratuitas, e incluso estrenos cinematográficos, pero debemos advertir de las malas prácticas. Hay sitios web que prometen reproducir la cinta tras hacer varios clics en publicidad y hay el riesgo de que descargues por casualidad algún malware. Ningún usuario debería descargar un programa para ver películas por streaming desde cualquier sitio web, así que estás advertido si es que insistes por medios alternativos que no cuenten con el respaldo de la industria.