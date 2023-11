vivo anunció el lanzamiento de su nuevo sistema operativo Funtouch OS 14 , misma que llegará a nivel global. Su sistema brindará también todos los beneficios de la nueva versión de Android 14 añadiendo un mejor aprovechamiento de la memoria, alternar entre aplicaciones, personalización, privacidad y seguridad del dispositivo, así como brindar nuevas herramientas de edición de video.

En Funtouch OS 14 encontraremos Smooth Envision, un enfoque que hace que la experiencia del sistema operativo sea mucho más intuitiva. Al reducir el número de procesos y optimizar el uso de la memoria RAM. Asimismo, mejora el rendimiento del sistema, la capacidad de respuesta y la posibilidad de mantener más aplicaciones abiertas simultáneamente.

Esta nueva función optimiza el desempeño de la memoria RAM proporcionando hasta 600 MB adicionales para dispositivos con configuración de RAM de 8GB o superior, permitiendo ejecutar múltiples tareas de manera más sencilla. Asimismo, la nueva función App Retainer garantiza que las aplicaciones que no se hayan cerrado manualmente se restauren siempre a la última versión para que los usuarios puedan retomar desde donde lo dejaron.

Por otro lado, también se encuentra Motion Blur, una optimización que utiliza algoritmos para que el movimiento de abrir y cerrar apps en la pantalla de inicio se disimule visualmente gracias a una transición suave.

ANDROID | De esta manera se mostrará la pantalla de tu dispositivo vivo con Funtouch OS 14. (Foto: Vivo)

Por otro lado, Funtouch OS 14 integra una gama de opciones de personalización para el usuario. Ahora será posible elegir entre 3 diseños de reloj y ocho fuentes diferentes para configurar a tu gusto el estilo en la pantalla de bloqueo. También se han introducido nuevos estilos de visualización always on display. Asimismo, se agregó un nuevo tema monocromático llamado MY color palette.

Funtouch OS 14 viene con capacidades mejoradas para editar videos que incluyen una resolución de 4K a 60FPS dando un mayor control creativo, además, se agregaron 25 filtros inéditos para facilitar la edición y personalización, todos presentados en miniaturas mejoradas para mostrar mejor los efectos únicos y escenarios de uso. Así será mucho más fácil elegir tu favorito.

Funtouch OS 14 estará disponible en equipos de gama media y alta, como X80 Pro en noviembre de este año y para V25 y V25e en enero del próximo año.