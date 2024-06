Llegó el momento de hacer comparaciones. El smartphone chino Vivo X100 Ultra ha llegado al mercado con una propuesta interesante y que bien merece compararse con los flagships de la competencia. Uno de los que ha sonado fuerte hasta el momento es el Samsung Galaxy S24 Ultra. Veamos cuál tiene mejor rendimiento según el hardware y si vale la pena por su precio.

Ambos teléfonos son excelentes para lo que se proponen por compartir versiones parecidas del Snapdragon 8 Gen 3 pero el X100 Ultra lleva ligeramente la ventaja en rendimiento (incluso para jugar) y las capacidades de la pantalla. Si buscas autonomía, el S24 Ultra es el que mejor gestiona la energía.

Tanto Samsung como Vivo comparten la tecnología AMOLED y casi la misma resolución, pero el dispositivo chino lleva la delantera en la densidad de píxeles (517 vs. 505 ppi) y el brillo máximo (3000 vs. 2600 nits). Dichas ventajas hacen que las imágenes sean fluidas y puedan ser vistas en condiciones adversas. Debes considerar que el X100 Ultra viene Dolby Vision y el S24 Ultra con HDR10+.

Basándonos en los principales benchmarks, el rendimiento global del X100 Ultra y S24 Ultra son muy parecidos. Solo AnTuTu Benchmark precisa que el modelo chino es 12% mejor respecto al rival surcoreano, y se debe a que el X100 Ultra tiene versiones de 16GB de RAM. Por otro lado, en las pruebas Multi-Core y Single-Core de Geekbench 6, hay un empate por un margen muy reducido.

Si te importa la duración de la batería, deberías saber que el X100 Ultra tiene mayor capacidad de energía (5500 vs. 5000 mAh) y acepta mayor potencia de carga (80W vs. 45W). Esto último hace que de 0 a 100 puedas alcanzarlo en media hora y no 60 minutos como sucede con Samsung.

En el aspecto fotográfico, el S24 Ultra justifica su precio por el hardware: sensor principal de 200 MP con zoom óptico de cinco aumentos. Si bien el X100 Ultra no compite en el sensor principal, el equipo destaca por el telefoto de 200MP y el ultra gran angular de 50MP, y lo mismo sucede con la selfie de 50MP frente a los 12MP del Samsung.

El Vivo X100 Ultra es un teléfono que debajo del capó no tiene nada que envidiar a la competencia. El S24 Ultra es un equipo exclusivo que salió al mercado a 1299 dólares mientras el equipo chino cuesta 900 dólares. La diferencia del hardware hace que el modelo de Vivo sea más rentable pero el valor agregado de Samsung está en las funciones potenciadas por inteligencia artificial. Si lo que buscas es máquina a un precio aceptable, apuesta por el X100 Ultra pero si buscas un hardware casi parecido pero con herramientas de IA, tendrás que pagar la diferencia por el S24 Ultra.

Ficha técnica del Vivo X100 Ultra

Pantalla: AMOLED de 6,78′' | 1440 x 3200 px | 120 Hz | 3000 nits

Dimensiones: 164,07 x 75,57 x 9,23 mm | 229 gramos

Procesador: Snapdragon 8 Gen 3

GPU: Adreno 750

RAM: 12/16 GB | LPDDR5X

Almacenamiento: 256 GB/512 GB/1 TB | UFS 4.0

Cámara trasera: Principal 50 MP de 1 pulgada, f/1.75, OIS gimbal | Gran angular 50 MP, f/2.2, 116º | Telefoto 200 MP, f/2.7, zoom periscópico 3,7x, OIS | Lentes ZEISS

Cámara frontal: 50 MP, f/2.5

Batería: 5500 mAh | Carga rápida de 80 W | Carga rápida inalámbrica de 30 W

SO: Android 14 + OriginOS 4

Conectividad: 5G | WiFi 7 | NFC | Bluetooth 5.4 | Infrarrojos | GPS, Beidou, GLONASS | USB C 3.2 Gen 1

Otros: IP68/IP69 | Sensor de huellas ultrasónico bajo la pantalla | Doble altavoz estéreo | Llamadas y SMS por satélite para emergencias (sólo en el modelo 16GB/1 TB)

Ficha técnica del Samsung Galaxy S24 Ultra

Pantalla: Dynamic AMOLED 6,8 pulgadas | Resolución Quad HD+, LPTO 1 - 120 Hz | Gorilla Glass Armor | SOC | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Almacenamiento: 12 + 256 GB | 12 + 512 GB | 12 + 1.024 GB

Cámaras traseras: 200 MP, f/1.7, OIS | 50 MP, f/3.4, OIS, zoom x5 | 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3 | 12 MP, f/2.2

Cámara frontal: 12 MP, f/2.2

Batería: 5000mAh | 45W carga rápida | Carga inalámbrica 15W

Sistema operativo: Android 14 basado en One UI 6.1

Conectividad: 5G (2xNano + eSIM) | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.3 | GPS | NFC | UWB | USB-C

Dimensiones: 162,3 x 79 x 8,6 mm | 233 gramos

Otros: IP68 | S-Pen integrado | Samsung Dex