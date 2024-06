Los fabricantes chinos Vivo y Huawei andan compitiendo en precio e innovación tecnológica. Analizamos las ventajas y desventajas de los modelos X100 Ultra y Pura 70 Ultra para que tengas una información actualizada sobre el rendimiento y cuál merece la pena según tus necesidades técnicas.

El celular Vivo X100 Ultra lleva una amplia ventaja en cuestiones de eficacia y gestión de recursos, así como en conectividad, mientras el Pura 70 Ultra logra empatar con su rival en las características de la pantalla. Echemos un vistazo a cada detalle.

El procesador Snapdragon 8 Gen 3 de Vivo ha demostrado su potencia alcanzando velocidades de 3300 MHz y viene acompañado de una RAM con tecnologías LPDDR5X de 4200 MHz. Todas estas cifras ganan al HiSilicon Kirin 9010 de Huawei que llega a 2300 MHz y la RAM trae tecnología menos actualizada (LPDDR5 con 2750 MHz).

La diferencia ha sido registrada por los principales benchmarks. AnTuTu Benchmark señala que el rendimiento general del Vivo X100 Ultra es dos veces más superior que el Pura 70 Ultra (2117K vs. 972K) y, en menor medida, la ventaja es igual de amplia según Geekbench 6 (7005 vs. 4323 en pruebas Multi-Core).

Respecto a la pantalla, las dimensiones del Pura 70 Ultra es más grande con un ratio superior en la relación cuerpo-panel (91.4% vs. 89.5%). El celular de Vivo se defiende con una mayor resolución y densidad por píxeles (517 vs. 460 PPI), pero Huawei iguala las condiciones al adoptar HDR10+.

El hardware de las cámaras anda casi igual en ambos celulares pero el X100 Ultra apuesta por 200 MP en los sensores del telefoto (contra 50 MP de Huawei) y 50 MP en la selfie (contra 13 MP de Huawei), y lo mismo puede decirse del zoom óptico y la capacidad de grabar a 8K a 30 FPS, algo que no puedes hacer con el Pura 70 Ultra.

Las ventajas del Vivo continúan en las baterías y la conectividad. El X100 Ultra tiene una mayor capacidad (5500 mAh vs. 5200 mAh) pero la potencia de carga es mayor en Huawei (100 W vs. 80 W), haciendo que la espera sea menor para cada vez que necesites aumentar la autonomía. Por otro lado, el X100 Ultra trae una generación más actual del Wifi (7 vs. 6), así como el Bluetooth (5.4 vs 5.2) y el puerto USB-C (3.2 vs. 3.1).

Todo indica que el X100 Ultra es un claro vencedor según las características técnicas y los principales reportes de rendimiento. Llama la atención que todas las ventajas del equipo estén disponibles a 900 dólares, un cifra menor respecto a los 1499 dólares de Huawei. No hay mucho que pensar para decidir por un celular.

Ficha técnica del Huawei Pura 70 Ultra

Pantalla: 6,8′' AMOLED LTPO | FullHD+ de 2844 x 1260 píxeles | 120 Hz

Dimensiones: 162,6 x 75,1 x 8,4 mm | 226 gramos

Procesador: Kirin 9010

RAM: 16 GB

Almacenamiento: 512 GB / 1 TB

Cámara trasera: Principal 50 MP de 1 pulgada, objetivo telescópico, f/1.6-4.0, OIS en el sensor | GA 40 MP, f/2.2 | Teleobjetivo 50 MP, f/2.1, OIS, macro

Cámara frontal: 13 MP, f/2.4

SO: HarmonyOS 4.2

Batería: 5200 mAh | Carga de 100 W con cable | Carga inalámbrica de 80 W | Carga inalámbrica inversa de 20 W

Conectividad: Wifi 6 | NFC | Bluetooth 5.2 | USB C 3.1

Otros: Certificación IP68 | Altavoces estéreo | Cargador en la caja | Infrarrojos | Sensor de huellas bajo la pantalla

Ficha técnica del Vivo X100 Ultra

Pantalla: AMOLED de 6,78′' | 1440 x 3200 px | 120 Hz | 3000 nits

Dimensiones: 164,07 x 75,57 x 9,23 mm | 229 gramos

Procesador: Snapdragon 8 Gen 3

GPU: Adreno 750

RAM: 12/16 GB | LPDDR5X

Almacenamiento: 256 GB/512 GB/1 TB | UFS 4.0

Cámara trasera: Principal 50 MP de 1 pulgada, f/1.75, OIS gimbal | Gran angular 50 MP, f/2.2, 116º | Telefoto 200 MP, f/2.7, zoom periscópico 3,7x, OIS | Lentes ZEISS

Cámara frontal: 50 MP, f/2.5

Batería: 5500 mAh | Carga rápida de 80 W | Carga rápida inalámbrica de 30 W

SO: Android 14 + OriginOS 4

Conectividad: 5G | WiFi 7 | NFC | Bluetooth 5.4 | Infrarrojos | GPS, Beidou, GLONASS | USB C 3.2 Gen 1

Otros: IP68/IP69 | Sensor de huellas ultrasónico bajo la pantalla | Doble altavoz estéreo | Llamadas y SMS por satélite para emergencias (sólo en el modelo 16GB/1 TB)