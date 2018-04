La tecnología busca colarse en todas las cosas. EN TODAS LAS COSAS. Si lo tienes muy claro, no debería sorprenderte entonces que exista i.Con, el "condón inteligente".



La compañía British Condoms señala que el i.Con es capaz de medir múltiples aspectos del acto sexual como las calorías quemadas, cantidad y velocidad de las penetraciones, la duración de las sesiones y la circunferencia del pene.



Más que un "condón inteligente" -como lo tratan de posicionar en Internet-, se trata de un gadget que se ubica en la base del miembro y puede ir encima del condón real o directamente sobre la piel. No es que sea descartado después de cada acto sexual.



El dispositivo cuenta con un puerto micro USB para recargar la batería, cuya autonomía es de entre seis y ocho horas.



La recolección de los datos es anónima, pero el usuario tiene la opción de compartirla y comparar su rendimiento con el resto de personas que usan el i.Con.



El singular gadget aún no tiene fecha de lanzamiento, pero sí precio: 60 libras esterlinas (US$86).