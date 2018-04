Samsung Galaxy: desde el primer smartphone hasta el S9 en fotos

Las novedades de Samsung no tienen cuándo acabar. Actualmente vienen comercializando el Galaxy S9 y S9 Plus , ambos muy bien recibidos por la crítica. ¿Pero acaso no se acuerdan de los primeros teléfonos de la empresa surcoreana?



A pesar de su novedad, lo más probable es que con el tiempo el S9 se vuelva obsoleto con las nuevas tecnologías en la telecomunicación.



Esto es algo que de seguro sentirás al revisar nuestra galería para apreciar los antiguos teléfonos móviles de Samsung, desde el primero de la serie S hasta el monstruo tecnológico que fue presentado el pasado 25 de febrero de 2018.



Así como el mundo tecnológico se detiene con cada presentación, los viejos terminales de Samsung también hicieron lo suyo cuando sus funcionalidades eran la novedad en el mercado. Ya hoy parecen inservibles, pero eso es solo cuestión de perspectivas.



Samsung Galaxy S

8 GB/16GB memoria interna, 512 MB RAM, 2GB ROM - Procesador ARM Cortex A8 Hummingbird 1GHz, GPU PowerVR SGX540.



Samsung Galaxy SII

16GB/32GB memoria interna, 1GB RAM, procesador Exynos Cortex A9 dual-core 1.2 GHz, GPU Mali-400MP.



Samsung Galaxy S3

16GB (11GB accesible al usuario), 1GB RAM, procesador 1.4Ghz Quad-Core ARM Cortex-A9 MPcore.



Samsung Galaxy S4

16/32/64 GB de memoria interna, procesador Qualcomm Snapdragon 600 Quad-Core a 1.9GHz, 2GB de RAM.



Samsung Galaxy S5

16GB/32GB de almacenamiento, 2GB RAM, procesador Snapdragon 801 2.5GHz.



Samsung Galaxy S6

32/64/128 GB de almacenamiento, procesador 2.1Ghz Samsung Exynos (ocho núcleos).



Samsung Galaxy S7

Almacenamiento de 32/64 GB + microSD, procesador Exynos 8 Octa 8890/Snapdragon 820, 4 GB RAM.



Samsung Galaxy S8

Procesador Snapdragon 835 de ocho núcleos a 2,35GHz Exynos 8895 de ocho núcleos a 2,3 GHz, 4 GB RAM, memoria 64 GB + microSD.



Samsung Galaxy S9

64/128/256 GB de memoria, procesador Snapdragon 845 de ocho núcleos, 4 GB RAM.

