Salen más novedades de la Gamescom 2023, uno de los eventos más importantes de la industria de los videojuegos que se viene celebrando en Colonia (Alemania). Es así como NVIDIA ha dado a conocer varias novedades para lo que resta del año, desde avances tecnológicos en sus productos para PC hasta actualizaciones de videojuegos.

NVIDIA ha anunciado DLSS 3.5, la última versión de su red neuronal de IA que cambia el juego y mejora el rendimiento. NVIDIA DLSS 3.5 añade la función Ray Reconstruction, que mejora la calidad de imagen del trazado de rayos en todas las GPU GeForce RTX sustituyendo los eliminadores de ruido (Denoisers) manuales por una red de IA entrenada por un superordenador NVIDIA que genera píxeles de mayor calidad entre los rayos muestreados.

También anunció el apoyo de los desarrolladores de juegos, incluyendo:

Alan Wake 2 se lanza el 27 de octubre con DLSS 3.5, Full Ray Tracing y Reflex.

se lanza el 27 de octubre con DLSS 3.5, Full Ray Tracing y Reflex. Cyberpunk 2077 y Cyberpunk 2077: Phantom Liberty estarán disponibles en septiembre con DLSS 3.5, Full Ray Tracing y Reflex

y estarán disponibles en septiembre con DLSS 3.5, Full Ray Tracing y Reflex Portal with RTX se actualiza a DLSS 3.5 este otoño

se actualiza a DLSS 3.5 este otoño DLSS 3.5 llegará a GeForce NOW cuando Alan Wake 2 y Cyberpunk 2077: Phantom Liberty se lancen en la nube. Los miembros también pueden transmitir la actualización DLSS 3.5 para Portal with RTX desde la nube, así como notar la mejor calidad de imagen en aplicaciones de creación 3D en tiempo real. Ray Reconstruction se incluirá en las próximas versiones de D5 Render, Chaos Vantage y NVIDIA Omniverse.

Cómo ver la Gamescom Opening Night Live

¿No te quieres perder de nada del Gamescom Opening Night Live? El evento está programado para hoy martes 22 de agosto de 2023 y la transmisión será por los canales oficiales de los organizadores en YouTube y Twitch. De todos modos, aquí te compartimos el video en vivo para cuando se active la transmisión.

La ceremonia de apertura será presentada por el periodista canadiense especializado en videojuegos Geoff Keighley, durará dos horas y mostrará más de 35 títulos que llegarán este año. Los horarios de transmisión son los siguientes:

Perú, Ecuador, Colombia - 12:00 p.m.

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay - 1:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay - 2:00 p.m.

México - 11:00 a.m.

España - 7:00 p.m.

Los videojuegos que han confirmado su presencia en Gamescom son The Crew Motorfest (Ubisoft), Tekken 8 (Bandai Namco), Mortal Kombat 1 (Warner Bros. Games), Marvel Snap (Second Dinner), Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision) y Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (CD Projekt). A estos hay que sumar Alan Wake 2 (Remedy / Epic Games), Lords of the Fallen (Hexworks / CI Games / Plaion), Crimson Desert (Pearl Abyss), Zenless Zone Zero (HoYoverse), Sonic Superstars (SEGA), Black Myth Wukong (Game Science), Assassin’s Creed Mirage (Ubisoft), Nightingale (Inflexion Games) y Fort Solis (Fallen Leaf, Black Drakkar Games).

