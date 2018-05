¿Por qué no ir más lejos con Google Assistant ? Ya hemos visto una prueba de lo que es capaz al reservar una cita vía llamada telefónica , aunque algunos desconfíen de su veracidad, pero quizá te sorprenda que el asistente virtual de Google es capaz de enviar o recibir dinero.



Antes que nada, necesitas una cuenta en Google Pay para hacer el pago mediante el comando de voz de Google Assistant .



Una vez indexada la cuenta bancaria, solo dirígete a Google Assistant con el comando "Send (o enviar) [el nombre de tu amigo] US$10 [o cualquier otra cantidad]" y puedes pedir que te manden dinero al decir "Request (Pedir) US$10 de [el nombre de tu amigo]" .



El smartphone te repetirá el pedido de la transacción y te pedirá una confirmación. Dices "Send now" (Enviar ahora) y confirmas la operación con tu contraseña de Google Pay diciendo "Use password" (Usar contraseña).

