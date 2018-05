El artista Alexander Reben ha hecho posible que el asistente virtual Google Assistant sea capaz de disparar un arma de fuego.



Con el comando "OK Google, activate gun" (Ok, Google, activar arma), Reben fue capaz de hacer que el asistente virtual de Google haga una descarga contra una manzana. Lo más inquietante es que la máquina responde: "Sure, turning on the gun" (seguro, activando el arma).



"Parte del mensaje para mí son las consecuencias involuntarias de la tecnología y la inutilidad de considerarla en todo" , señaló Reben en una entrevista a Engadget .



El trabajo de Reben viene generando debate en Estados Unidos , debido a la problemática de control de armas y los recientes tiroteos en escuelas públicas.