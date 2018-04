Google Assistant recordará quiénes son tus familiares y si has terminado una relación

La más reciente actualización de la app de Google para Android incluye una nueva pestaña llamada 'Your people', cuya función será configurar los contactos según el vínculo que tengas con ellos.



Sería a través de dicha pestaña para que Google Assistant sepa quiénes son tus familiares para recordarlos en comandos posteriores. De esta forma, ya no tendrán que pedir información al asistente de voz pronunciando el nombre real de tus familiares, sino haciendo una referencia más habitual como "Ok, Google. Cumpleaños de mi mamá".



Nueva pestaña en el Google Assistant (Foto: ComputerHoy) Nueva pestaña en el Google Assistant (Foto: ComputerHoy)

También podrás hacer emparejamiento a través del sistema de Google Assistant, señalando cuál contacto será identificado como -por ejemplo- tu novia y así cualquier comando con la palabra "novia" haga referencia a ese contacto.



El servicio aún no está disponible, pero dentro de poco lo verás en la sección "Información personal".



¿Qué tal te parece esta manera de administrar tus contactos?