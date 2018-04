Google Assistant es un asistente virtual bastante útil. A pesar de ser muy conocido entre los usuarios de Android 6.0 para adelante, pocas personas saben realmente sacarle provecho a todas sus funciones.



Para que seas todo un profesional, aquí te compartimos una serie de funciones que ya debes aplicar para facilitarte la vida.



Arranquemos con las tareas básicas. Google Assistant es capaz de activar aplicaciones, controlar el WiFi, programar alarmas y una largo etcétera. Basta decir la frase "Ok, Google" para luego decir la orden.



Ahora vayamos a algo más avanzado. Puedes hacer que Google Assistant lea y responda los mensajes que llegan a tu smartphone. Solo pregunta si tienes mensajes y te mostrará los leídos y no leídos en WhatsApp o cualquier otra aplicación.



No pierdas tiempo buscando en Google la conversión de soles a dólares o viceversa. Solo ordena a Google Assistant que lo haga, especificando la cantidad que necesitas y listo.



Finalmente, ¡pregunta lo que sea! Google Assistant puede ayudarte con la cartelera, datos históricos e incluso el fútbol. Siéntete libre de colmar al asistente virtual con todas tus preguntas.