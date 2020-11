Será mejor que actualices las versiones de Chrome para PC y Android para evitar varios fallos de seguridad. Sucede que Google ha detectado tres vulnerabilidades susceptibles a ataques de día cero, es decir, fallos de seguridad que los hackers aprovechan antes del lanzamiento de un software.

El primer fallo reportado es el CVE-2020-16009, que proviene del componente Javascript V8 de Chrome en el escritorio. En el caso de Android, el fallo CVE-2020-16010 permite la ejecución remota de código vía la interfez de usuario del sistema operativo. El último y tercer fallo es el CVE-2020-15999, que afecta a la biblioteca de fuentes de Chrome, ofreciendo así acceso remoto a los hackers.

Google informo que los tres fallos han sido corregidos, por lo que pronto tendremos nuevos parches de seguridad. La versión 86.0.4240.183 de Chrome para PC y 86.0.4240.185 para Android ya están disponiles.

Para descubrir si es que tu dispositivo cuenta con el nuevo parche en PC, escribe en el buscador de Chrome “chrome://settings/help” o haz clic en el icono de tres puntos “Más” en la esquina superior derecha. Luego, acude a Configuración > Acerca de Chrome (en la barra lateral).

En el caso de Android, solo visita la App Store o Google Play Store para obtener las últimas actualizaciones de Chrome.

GOOGLE | Ahorro de batería

Google anunció que el navegador Chrome mejorará el consumo de batería gracias a un cambio en las pestañas secundarias del navegador.

La mejora llegará en la próxima versión de Google Chrome, que aún sigue en desarrollo. El sistema limitará los temporizadores y rastreadores de JavaScript a las pestañas que no se encuentren en uso a una duración máxima de 1 minuto. Al fin Google se dio cuenta que no tiene sentido actualizar información como la ubicación del cursos del ratón o los cambios de interfaz en pestañas que no están siendo usadas.