Google anunció que el navegador Chrome mejorará el consumo de batería gracias a un cambio en las pestañas secundarias del navegador.

La mejora llegará en la próxima versión de Google Chrome, que aún sigue en desarrollo. El sistema limitará los temporizadores y rastreadores de JavaScript a las pestañas que no se encuentren en uso a una duración máxima de 1 minuto. Al fin Google se dio cuenta que no tiene sentido actualizar información como la ubicación del cursos del ratón o los cambios de interfaz en pestañas que no están siendo usadas.

Google informó que la nueva configuración aumentará la duración de la batería de una laptop hasta en 2 horas con 36 pestañas abiertas.

El cambio de Google no es nada nuevo en el mercado de los navegadores. Safari, de Apple, hizo esta misma modificación en el pasado. No se sabe con precisión cuándo se podrá descargar la actualización, solo queda esperar.

GOOGLE CHROME | Nueva función

Google Chrome hace la vida más sencilla a los internautas peruanos. El navegador ofrece en su más reciente actualización una función especial para controlar el audio y video.

¿No te ha pasado que tienes muchas pestañas abiertas en Google Chrome y no identificas cuál de ellas está reproduciendo un video? Solo haz clic en el icono en la esquina superior derecha de Chrome en el escritorio, abre el nuevo centro de medios y administra lo que se reproduce desde allí.

De acuerdo con Agencia Andina, la nueva función de Google también servirá si estás escuchando música en segundo plano y deseas cambiar la canción sin detener tu trabajo para encontrar la pestaña correcta.