Google está en todos lados, incluso donde menos imaginamos. Resulta que miles de usuarios están preocupados, porque descubrieron que Chrome analiza los archivos de la computadora en segundo plano. La noticia generó alarma; sin embargo, desde Google han explicado que todo tiene una explicación.



La preocupación nació a partir de la revelación de Kelly Shortridge, de la empresa SecurityScorecard, sobre el escaneo de ficheros que Google Chrome ejecutaba en la carpeta Documentos. Sucede que Google había instalado su propio antivirus en Chrome para Windows, algo que muy pocos usuarios sabían al respecto.



La herramienta en cuestión se llama Chrome Cleanup y su objetivo es realizar las funciones básicas de seguridad contra los archivos maliciosos que pueden afectar el rendimiento del navegador. Algunos de los más conocidos son, por ejemplo, los anuncios emergentes, cambios de página principal, barra de herramientas no deseadas, etc.



Justin Schuch, jefe de seguridad de Google Chrome, explica que Chrome Cleanup se ejecuta una vez por semana con permisos de usuario y durante un máximo de 15 minutos. En caso de hallar algo sospechoso, vuelve a pedir permiso al usuario para eliminar el fichero y envía sus metadatos al sistema de información de Google.



Hay quienes sospechan de este servicio; sin embargo, ahorra tiempo a los usuarios que no deben estar accediendo a aplicaciones externas antiadware.