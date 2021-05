¿Eres de los usuarios que tiene todas las aplicaciones en modo oscuro en tu móvil? Quizás si tienes un aparato iOS, estés utilizando la herramienta de la barra de accesorios para poner todo tu celular en modo oscuro (el cual cambia también la apariencia de algunas aplicaciones).

Pues hay buenas y malas noticias para los amantes de este modo noche. El primer lugar, debes saber que Google ha comenzado a probar esta herramienta con su navegador. no obstante, la mala noticia es que todavía no está disponible en todos los países.

¿Cómo aplicar el modo oscuro al buscador de Google?

Solo es cuestión de tiempo para que Google expanda esta opción de personalización a todo el mundo. Por ese motivo, te explicamos cómo configurar el buscador de Google antes de que llegue a tu país.

Recuerda que funcionará para todos los navegadores web (Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Chrome). Entra a Google.com y en la parte inferior derecha te aparecerá el botón de ‘Preferencias’.

Al ingresar, debería aparecerte en la parte superior el apartado de ‘Apariencias’. Allí podrás seleccionar el tema que le deseas colocar al buscador: por defecto, tema ocuto o tema Light.

Si no te sale, quizás todavía no esté disponible en tu país. Eventualmente te recomendará en cualquier búsqueda si deseas activar el modo oscuro, como se ve en la siguiente imagen.

¿Cómo aplicar el modo oscuro al buscador de Google? (Foto: Mspoweruser)

May the 4th be with you: qué pasa si buscas algo relacionado con Star Wars en Google

El 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars (más conocido en inglés: May the 4th be with you), una fecha para homenajear a los personajes de la saga creada por George Lucas y que se ha convertido en mito popular. Google también se ha sumado a este día con un “huevo de pascua” en su famoso buscador. Esto es lo que pasa si buscas algo relacionado con la franquicia.

Solo tienes que ingresar a Google.com, buscar algo relacionado con Star Wars y esperar a que surja la magia. El buscador dejará caer por toda la pantalla confeti y stickers de los personajes de la saga. Si bien no es posible pulsar sobre ninguno de los dibujos y únicamente es un guiño a este día tan especial para los seguidores de Star Wars, resulta interesante ver cómo lo ha querido festejar Google.

Este “huevo de pascua” se puede ver desde el móvil o la PC. Aparece tanto si buscamos algo relacionado con las palabras “Star Wars” desde Google.com, o también desde la barra de búsqueda que aparece en la zona de las pestañas del navegador (desde donde se colo el URL de una página)

Google no es la única compañía que ha querido celebrar el Día de Star Wars este 4 de mayo. Por la pandemia de la COVID-19 y las restricciones impuestas por los diferentes países para evitar la propagación del virus, los cines no pueden abrir o tienen un aforo limitado. Por lo tanto, Disney+ ha anunciado una nueva serie relacionada con Star Wars para que todos los usuarios puedan verla.

Cabe precisar que solo por el 4 de mayo podrás visualizar esta animación, pasada la fecha es posible que desaparezca en los días sucesivos.