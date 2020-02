Google explica a los usuarios de Huawei qué sucede si descargas Google Apps sin la Play Store

Google quiere poner el punto sobre las íes respecto a las restricciones que el gobierno de Donald Trump hizo contra Huawei. En un artículo titulado “Contestando tus preguntas sobre dispositivos Huawei y Google”, la firma estadounidense atiende la gran duda sobre si será posible instalar los servicios de Google en los nuevos terminales de Huawei.

Google explica que sigue proporcionando actualizaciones de seguridad para las aplicaciones y servicios de Google en los dispositivos Huawei que fueron comercializados antes del 16 de mayo de 2019. Los dispostivos vendidos después de esa fecha, por lo tanto, no cuentan con la certificación de seguridad Google Play Protect, un software que analiza las apps instaladas en el móvil.

“Google Play Protect está pensado para proteger la privacidad de los datos, la seguridad y salvaguardar la experiencia general de Android. La Google Play Store, Google Play Protect y las aplicaciones de Google (incluyendo Gmail, YouTube, Mapas y otras) solo están disponibles en móviles certificados por Play Protect”, declaró Tristan Ostrowski, director legal de Android y Google Play.

“Estos móviles pasan por un riguroso análisis de seguridad y compatibilidad para garantizar que los datos y la información de aplicaciones permanecen seguras. También vienen de fábrica con el software Google Play Protect, que impide que el terminal pueda verse comprometido”.

Respecto a la posibilidad de instalar aplicaciones sin recurrir a Google Play, la compañía estadounidense recomendó evitar este procedimiento por cuestiones de seguridad.

“Descargar aplicaciones de Google desde otras fuentes que no sean las oficiales hará que estas no funcionen correctamente porque Google no permite ejecutar esas aplicaciones en móviles en los que la seguridad pueda verse comprometida. Descargar aplicaciones de esta forma también comporta un alto riesgo de instalar software que pueda haber sido manipulado para comprometer tu seguridad”.