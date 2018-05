Google habría fingido la llamada del asistente virtual a una peluquería

Demasiado bueno para ser verdad. La llamada de Google Assistant a una peluquería ha dejado asombrados a muchos por la calidad de la inteligencia artificial, ¿pero qué tal si todo fue un engaño?



El portal de noticias Axios pone en duda la llamada de Google Assistant a una peluquería, debido a la calidad de las respuestas del interlocutor humano.



Casi todos los negocios atienden el teléfono mencionando el nombre de la empresa. En el caso de la llamada de Google , la operaria no menciona la compañía ni tampoco solicita el número del contacto; además no se oye el ruido ambiental de toda peluquería.



Aquí un extracto del informe presentado por Axios, traducido por Gizmodo.



"Axios llamó a más de dos docenas de peluquerías y restaurantes, incluidos algunos en la ciudad natal de Google, Mountain View, y todos dieron el nombre comercial inmediatamente.



"Tampoco parece haber ruido ambiente en ninguna de las grabaciones, como los secadores de pelo o las placas. Escuchamos que en la mayoría de los negocios llamamos, pero no en todos.



"Finalmente, ni la peluquería ni el restaurante solicitan el número de teléfono del cliente ni ninguna otra información de contacto".



Google no ha aclarado si las llamadas fueron preparadas. Solo queda esperar o quedarnos con el misterio hasta probar si realmente el asistente virtual es capaz de esa calidad de interacción.