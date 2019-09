Las últimas

[{"id":131651,"title":"V\u00e9lez Sarsfield: \"Luis Abram est\u00e1 dentro de los cinco mejores defensas del f\u00fatbol argentino\"","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-luis-abram-cinco-mejores-defensas-futbol-argentino-senalo-velez-sarsfield-131651","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d79b659270fe.jpeg"},{"id":131650,"title":"Esc\u00e1ndalo en M\u00e9xico por salida de 'Chicharito', Ochoa y otros jugadores previo al duelo ante Argentina [VIDEOS]","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/youtube-seleccion-mexicana-escandalo-salida-nocturna-jugadores-tri-nczd-131650","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d79b3d1a8a97.jpeg"},{"id":131652,"title":"YouTube Fashion: conoce este nuevo espacio destinado a la moda","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-lanza-youtube-fashion-espacio-destinado-mundo-moda-viral-videos-nnda-nnrt-131652","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d79b6c350e44.jpeg"},{"id":131608,"title":"Los 4 cracks so\u00f1ados por Florentino P\u00e9rez para inaugurar el nuevo Santiago Bernab\u00e9u [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-4-cracks-sonados-florentino-perez-inaugurar-nuevo-santiago-bernabeu-fichajes-fotos-131608","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/12\/5d28b3448dbc4.jpeg"},{"id":131649,"title":"Miguel Trauco: \"Me gustar\u00eda jugar en la posici\u00f3n de Yoshimar Yotun\"","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-miguel-trauco-me-gustaria-jugar-posicion-yoshimar-yotun-131649","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d79afd037bcc.jpeg"},{"id":131471,"title":"El 'Furacao' golpe\u00f3 primero: Internacional cay\u00f3 ante Paranaense en Curitiba por la final de Copa Brasil","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/internacional-vs-atletico-paranaense-vivo-online-directo-gol-tv-sportv-globo-directv-copa-brasil-final-ida-paolo-guerrero-live-sport-event-arena-da-baixada-curitiba-minuto-minuto-nczd-131471","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d79a0e12c31a.jpeg"},{"id":131648,"title":"\u00a1Profesor, cobre eso! La pol\u00e9mica jugada por la que Paolo Guerrero y todo Inter reclam\u00f3 penal en Copa Brasil [VIDEO]","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/internacional-vs-paranaense-vivo-jugada-polemica-pidio-penal-copa-brasil-2019-video-131648","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d79a9893279e.jpeg"},{"id":131645,"title":"\u00a1Duelo que promete! Stephen Thompson enfrentar\u00e1 a Vicente Luque en el UFC 244 en el Madison Square Garden","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-vicente-luque-enfrentara-stephen-thompson-ufc-244-2-noviembre-madison-square-garden-131645","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d79a6c9276d9.jpeg"},{"id":131647,"title":"La respuesta de Alianza Lima luego de que su sponsor se disculpe por la emisi\u00f3n de un pol\u00e9mico spot publicitario","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-respuesta-club-blanquiazul-luego-emitiera-comunicado-sponsor-banco-pichincha-polemico-video-131647","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d79a9977d155.jpeg"},{"id":131642,"title":"Conoce por qu\u00e9 las videollamadas de WhatsApp ayudan a las personas sordomudas","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-videollamadas-ayudan-personas-sordomudas-wasap-viral-smartphone-aplicaciones-nnda-nnrt-131642","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d79aa57ad3c0.jpeg"},{"id":131643,"title":"\u00a1Maestro D'Alessandro! La espectacular maniobra con bal\u00f3n durante la final de la Copa Brasil 2019 [VIDEO]","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/internacional-vs-paranaense-vivo-d-alessandro-espectacular-bajada-balon-duelo-copa-brasil-video-131643","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d79a6026d818.jpeg"},{"id":131644,"title":"\u00a1Se rompi\u00f3 el hielo! Bruno Guimaraes marc\u00f3 el 1-0 del Paranaense ante Inter por la final de Copa Brasil [VIDEO]","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/internacional-vs-paranaense-vivo-ver-gol-bruno-guimaraes-final-copa-brasil-2019-video-131644","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d79a5526a218.jpeg"},{"id":131564,"title":"Per\u00fa vs. Italia: juegan por el pase a las semifinales del Mundial de V\u00f3ley Sub 18","categoria":"V\u00f3ley","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/voley","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley\/voley-peru-vs-italia-vivo-directo-online-ver-partido-cuartos-final-mundial-voleibol-femenino-sub-18-egipto-2019-nczd-live-sports-event-131564","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d796d40e4856.jpeg"},{"id":131640,"title":"Pedro Aquino se mostr\u00f3 confiado en ganarse el puesto de titular en el equipo de Ricardo Gareca","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-pedro-aquino-mostro-confiado-ganarse-puesto-titular-equipo-ricardo-gareca-131640","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d799f90e2eb2.jpeg"},{"id":131641,"title":"\u00a1La tiene clara! Justin Gaethje pidi\u00f3 enfrentar a Conor o Khabib si logra vencer a Donald Cerrone en el UFC Vancouver","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-justin-gaethje-dos-rivales-mente-logra-vencer-donald-cerrone-canada-131641","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d79a011749d7.jpeg"},{"id":131492,"title":"\u00a1Todo mal! Atl\u00e9tico Nacional empat\u00f3 con Tolima y qued\u00f3 eliminado de la Copa \u00c1guila 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/atletico-nacional-vs-deportes-tolima-vivo-online-directo-win-sports-rcn-caracol-tv-copa-aguila-2019-cuartos-final-vuelta-colombia-manuel-murillo-toro-ibague-nczd-131492","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d799daa6dc87.jpeg"},{"id":131639,"title":"\u00a1Alerta roja! El terrible cabezazo en el Inter vs Paranaense que dej\u00f3 a Cuesta ensangrentado [VIDEO]","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/internacional-vs-paranaense-vivo-terrible-golpe-dejo-cuesta-ensangrentado-copa-brasil-131639","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d799b987b093.jpeg"},{"id":131617,"title":"Alianza Lima reconoci\u00f3 que intent\u00f3 fichar a Yoshimar Yotun antes de que llegue a Sporting Cristal","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-reconocio-fichar-yoshimar-yotun-termino-yendose-sporting-cristal-131617","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d796ad51b491.jpeg"},{"id":131635,"title":"\"Estoy listo\": Bulos super\u00f3 su lesi\u00f3n y podr\u00eda ser opci\u00f3n en el ataque de la Selecci\u00f3n Peruana","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-ivan-bulos-espera-oportunidad-croacia-listo-jugar-nczd-131635","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d799540d0ad8.jpeg"},{"id":131206,"title":"Joker 2: \u00bfJoaqu\u00edn Phoenix y Todd Phillips har\u00e1n segunda parte?","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-2-fecha-estreno-trailer-personajes-habra-secuela-guason-joaquin-phoenix-todd-phillips-afirma-listo-segunda-parte-warner-bros-dc-comics-cos-131206","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/08\/5d758c86ab837.jpeg"},{"id":131606,"title":"Dragon Ball Super: los padres de Goku protagonizan la estatuilla m\u00e1s emotiva del anime","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-padres-goku-protagonizan-estatuilla-emotiva-anime-131606","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d795d536a2be.jpeg"},{"id":131389,"title":"Internacional perdi\u00f3 1-0 ante Atl\u00e9tico Paranaense por la ida de la final de la Copa de Brasil","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/internacional-vs-atletico-paranaense-vivo-ida-final-copa-brasil-paolo-guerrero-seguir-directo-goltv-latinoamerica-globo-sportv-arena-da-baixada-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-131389","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d79a175ab0d3.jpeg"},{"id":131630,"title":"El pr\u00f3ximo rival en la mira: historial de los \u00faltimos 10 partidos entre Per\u00fa y Uruguay","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-historial-ultimos-10-partidos-blanquirroja-equipo-charrua-fotos-131630","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d7988eaa9c22.jpeg"},{"id":94715,"title":"\"Joker\": fecha de estreno, tr\u00e1iler, historia, sinopsis, personajes y m\u00e1s de la pel\u00edcula del 'Guas\u00f3n'","categoria":"Depor Play","slug_categoria":"depor\/depor-play","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/joker-fecha-estreno-sinopsis-historia-actores-personajes-pelicula-joaquin-phoenix-todd-phillips-guason-enemigo-batman-cannes-oscar-2020-fotos-videos-cos-nnda-nnlt-94715","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/07\/5d744e89b151c.jpeg"},{"id":131633,"title":"Solo Diego puede hacerlo: Maradona har\u00eda volver al f\u00fatbol a este exdelantero de Boca Juniors","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/maradona-gimnasia-daniel-osvaldo-regresar-futbol-reforzar-lobo-diego-boca-juniors-superliga-argentina-131633","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d7983e8012d4.jpeg"},{"id":131572,"title":"Per\u00fa vs. Italia EN VIVO ONLINE: fecha, canales y horarios del partido en cuartos de final del Mundial de V\u00f3ley Sub 18","categoria":"V\u00f3ley","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/voley","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley\/peru-vs-italia-fecha-horarios-canales-partido-cuartos-final-mundial-voley-sub-18-egipto-2019-131572","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d793a31844a4.jpeg"},{"id":131634,"title":"Alianza Lima: sponsor de los blanquiazules emiti\u00f3 comunicado sobre pol\u00e9mico video","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-sponsor-blanquiazules-emitio-comunicado-polemico-video-131634","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/08\/5d7585b7aac85.png"},{"id":130182,"title":"Or\u00edgenes del Joker: historia, enemigos y todo sobre el payaso criminal y eterno enemigo de Batman","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-historia-origen-comics-guason-enemigo-batman-payaso-criminal-dc-muertes-secreto-fotos-videos-creadores-relaciones-actores-cos-nnda-nnlt-130182","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/07\/5d744f4fa14ab.jpeg"},{"id":130872,"title":"\"Joker\", escenas post-cr\u00e9ditos: \u00bfla pel\u00edcula de Joaqu\u00edn Phoenix y Todd Phillips tiene m\u00e1s escenas?","categoria":"Depor Play","slug_categoria":"depor\/depor-play","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/joker-escenas-post-creditos-joaquin-phoenix-guason-enemigo-batman-dc-comics-cos-nnda-nnlt-130872","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71e7c41fb4b.jpeg"},{"id":131629,"title":"\u00bfSabes qu\u00e9 significan los emojis japoneses de WhatsApp? Te quedar\u00e1s sorprendido","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-esto-quieren-decir-emojis-japoneses-encuentran-app-viral-smartphone-aplicaciones-nnda-nnrt-131629","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d7984fba59b2.jpeg"},{"id":131632,"title":"Con Paolo a la cabeza: as\u00ed lleg\u00f3 el 'Colorado' al Arena da Baixada para el Inter vs Paranaense por Copa Brasil","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/inter-vs-paranaense-vivo-llegada-colorado-paolo-guerrero-arena-da-baixada-copa-brasil-131632","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d7983cc2b87a.jpeg"},{"id":131561,"title":"Argentina vs. Francia EN VIVO: c\u00f3mo, cu\u00e1ndo y d\u00f3nde ver el partido por las semifinales del Mundial de B\u00e1squet 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/argentina-vs-francia-fecha-horarios-canales-partido-semifinales-mundial-basquet-2019-131561","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d79314522e41.jpeg"},{"id":131144,"title":"\"Avengers: Endgame\": la esposa de Hawkeye cometi\u00f3 este evidente fallo en la trama de la pel\u00edcula de Marvel","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-mayor-error-notaron-llamada-telefonica-recibio-hawkeye-marvel-vengadores-avengers-4-131144","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/08\/5d754233f17e5.jpeg"},{"id":131441,"title":"Dragon Ball Super: \u00a1Goku y Gohan se fusionan! As\u00ed ser\u00eda el personaje final de esta alocada idea","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-mira-seria-fusion-gohan-goku-anime-dbs-dragon-ball-dragon-ball-anime-mexico-131441","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d7814a21a100.jpeg"},{"id":131631,"title":"Turqu\u00eda: La verdad detr\u00e1s del ni\u00f1o fumando en un estadio","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/turquia-detras-nino-fumando-estadio-nnva-131631","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d798122d5038.jpeg"},{"id":131289,"title":"\"Avengers: Endgame\": NoobMaster69, el gamer de Fortnite, ser\u00eda un personaje clave para la historia de Thor","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-alocada-teoria-revela-noobmaster69-fastidioso-jugador-fortnite-marvel-avengers-4-vengadores-131289","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d79101ce8946.jpeg"},{"id":131424,"title":"Dragon Ball Super: la quinta transformaci\u00f3n de Freezer es lo m\u00e1s adecuado para la nueva saga","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-quinta-transformacion-freezer-seria-amenazante-dbs-dragon-ball-mexico-131424","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/10\/21\/5bcca52f59ead.jpeg"},{"id":131398,"title":"\"Avengers: Endgame\": The Ancient One cometi\u00f3 un fallo argumental del UCM al hablar con Hulk","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-craso-error-the-ancient-one-dice-destino-dr-strange-vengadores-avengers-4-131398","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/21\/5d5da48956587.jpeg"},{"id":131427,"title":"\"Avengers: Endgame\": as\u00ed ser\u00eda Visi\u00f3n si su cuerpo tuviera todas las Gemas del Infinito en su cara","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-veria-vision-gemas-infinito-cuerpo-vengadores-avengers-4-marvel-131427","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d7803f8043a3.jpeg"},{"id":131624,"title":"Lionel Messi lo tiene claro: \"No s\u00e9 si Barcelona hizo todo lo posible para traer a Neymar\"","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-fichaje-neymar-lionel-messi-apunto-cules-hicieron-suficiente-brasilero-131624","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d797b5be41a2.jpeg"},{"id":131576,"title":"PES 2020: Per\u00fa vs. Brasil, la Selecci\u00f3n Peruana logr\u00f3 lo imposible seg\u00fan las estad\u00edsticas","categoria":"Radio Depor","slug_categoria":"depor\/radio-depor","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor\/pes-2020-peru-vs-brasil-seleccion-peruana-logro-imposible-estadisticas-pro-evolution-soccer-131576","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d793c749d4ca.jpeg"},{"id":131609,"title":"Lo mejor de Universitario y de Alianza Lima: as\u00ed luc\u00edan los cl\u00e1sicos con banderas en las tribunas","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-alianza-lima-lucian-clasicos-banderas-tribunas-fotos-video-131609","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d796048a6bfc.jpeg"},{"id":131625,"title":"No se conforma: la promesa de Edison Flores tras gol errado ante Brasil","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-edison-flores-promesa-orejas-gol-errado-brasil-nczd-131625","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d79759b347c0.jpeg"},{"id":131626,"title":"Mortal Kombat 11: campe\u00f3n mundial fue apabullado por un jugador de 19 a\u00f1os | MK11","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/mortal-kombat-11-campeon-mundial-apabullado-jugador-19-anos-mk11-131626","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d7978444a9df.jpeg"}]