Google Maps anuncia tres funciones espectaculares, incluida la realidad aumentada

Google Maps aún tiene más sorpresas bajo la manga. El servicio de cartografía de Google anunció nuevas funciones en la conferencia para desarrolladores Google I/O.



Google Maps presentará una nueva pestaña llamada "For You" (para ti, en español), diseñada para comunicarle a los usuarios de las tendencias y eventos que se están realizando en un área específica. A su vez, el servicio permite a tu negocio favorito notificarte de ofertas y otros eventos.



A este servicio se suma "Your Match", dedicado al aprendizaje de máquinas para combinar lo que sabe Google de un lugar con la información que has añadido en forma de puntajes, historial o intereses.



Ha llamado la atención, además, una posible función de realidad aumentada para superponer sobre la imagen que está captando la cámara una especie de guía para que te señale el camino al lugar objetivo. Lástima que esta interesante función aún no tiene fecha de lanzamiento.

