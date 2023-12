Si eres un poseedor de un terminal Android, de seguro te registraste en Google para poder utilizar todas las funciones que necesitas como las aplicaciones. Algunos incluso reciben correos a diario con la finalidad de chequear quién les ha escrito.

El hecho de que tu correo esté logueado con tu celular puede generar que conozca incluso a qué lugares has viajado, por qué calles has transitado e incluso brindarte recomendaciones de sitios que quizá no te acuerdes que visitaste.

Es por esa razón que hoy te ayudaremos a desactivar esta función para que Google nunca más conozca tu ruta o dónde estuviste anoche.

Cómo evitar que Google sepa dónde estuviste anoche