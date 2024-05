¿Eres de las personas que viaja con frecuencia a otros departamentos y países o cada fin de semana sale y no sabe en dónde quedarse a descansar? Por fortuna existe una aplicación que de repente has utilizado para llegar a un determinado lugar que no conocías, hablo de Google Maps, pues esta plataforma es capaz de encontrar restaurantes, gasolineras, cajeros automáticos, centros comerciales, etc., y por supuesto también hoteles cercanos a tu ubicación en tiempo real, significa que no realizarás ninguna búsqueda de manera manual, ¿Quieres sabe cómo encontrarlos con un solo toque? A continuación te explicaré lo que debes hacer.

Así puedes hallar hoteles cercanos a ti con Google Maps

Primero, verifica que Google Maps no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación.

Presiona sobre el botón del GPS para precisar tu ubicación.

para precisar tu ubicación. En la parte la parte superior, específicamente debajo de la barra de búsqueda, vas a ver un carrusel de pestañas.

Toca la que dice “ Hoteles ”.

”. De inmediato, la app marcará en el mapa todos los hoteles cercanos a ti.

Incluso detallan el precio promedio de cada hospedaje.