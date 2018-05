Google Maps ha sufrido cambios a pocos días de su conferencia para desarrolladores Google I/O 2018. Lo que más ha llamado la atención es que ahora el servicio de APIs de acceso ya no serán gratuitas para los desarrolladores.



La razón es sencilla: Google busca que los desarrolladores acudan a Google Maps Platform donde se simplifica el uso de la aplicación cartográfica. Sin embargo, esto es algo que no ha caído bien entre los expertos.



En principio el cambio afectaría únicamente a los desarrolladores, pero la realidad es más compleja. La oferta de apps con las APIs de Google podrían verse estancadas, debido a que no muchos estarán de acuerdo con las nuevas políticas de Google.







El cambio de Google Maps entrará en vigor el próximo 11 de junio.



Comunicado de Google Maps Comunicado de Google Maps

Cambios de Google Maps



- Ahora las 18 APIs disponibles estarán organizadas dentro de algunas de las tres categorías disponibles como son: Mapas, Rutas y lugares.

- Sólo existirá el servicio Premium, pero Google regalará 200 dólares mensuales a los desarrolladores para utilizar las APIs de Google Maps.

- El acceso a Google Maps se integrará dentro de la plataforma Cloud de Google.

- Todos los desarrolladores deberán dar de alta una forma de pago, aunque no excedan los 200 dólares que la compañía les regalará cada mes.

- El dinero que no se ocupe durante el mes no podrá ser acumulado para el siguiente mes.



Según un hilo de Reddit, el servicio se ha encarecido un 1400% tomando en cuenta la diferencia en las llamadas gratuitas a las APIs: de 25 000 por día a 28 000 por mes.



El cambio también supone un riesgo a la seguridad de los desarrolladores, quienes deberán ingresar sus datos bancarios si a su aplicación le da por llamar de manera excesiva a las APIs de Google Maps, como ocurriría durante un ataque DDoS, por ejemplo.