Google Maps envidia esta curiosa función que tiene su competidor Apple Maps

Google Maps es mucho más usado que su competidor Apple Maps. En gran parte esto se debe a que solo pueden usar el mapa de Apple los aparatos de la misma empresa, mientras que el otro mapa es compartido por cualquier móvil Android.

Pero esto no limita a ambas empresas al momento de competir por el mejor servicio. Apple Maps ahora tiene una función que tardaría mucho en llegar a Google Maps. Aunque se trata de un tema estético, algunos usuarios han notado que es muy interactivo y le da vida al geolocalizador.

Como se puede ver en el video, la noria cerca del London Eye tiene una animación de movimiento. Esta vista se puede conseguir en la versión 3D de Apple Maps, mientras que en el par de Google se ve completamente quieta.

Pero este no es el único "easter egg" que no ha llegado a Google Maps, el reloj gigante del Big Ben se encuentra siempre dando la hora actual en los móviles de Apple. No sucede lo mismo con la versión de Android. Estos pequeños detalles no hacen mejora un mapa por encima de otro pero sin duda se ve el trabajo minucioso de los programadores de iOS.