Como todos los años, miles de peruanos tienden a recorrer las 7 iglesias como parte de la tradición cristiana por Semana Santa, misma con la que se recuerda las caídas que sufrió Jesucristo antes de llegar al monte donde sería crucificado. Si no sabes cuáles son los templos que vas a visitar este jueves, pues no te preocupes porque hoy te brindaré un sencillo mapa para que puedas emplearlo en Google Maps y, sobre todo, sin necesidad de conectarte a internet. El truco es bastante fácil y no tienes que tener mucho espacio en tu smartphone ya que la descarga tiende a emplear pocos recursos. ¿Cómo se hace? Lo mejor de todo es que tu caminata empezará desde la Catedral de Lima y culminará en el Santuario de Nuestra Señora de la Soledad. Sigue este tutorial

Cuáles son las 7 iglesias que puedes recorrer en Google Maps

Catedral de Lima

Iglesia La Merced

Iglesia Las Nazarenas

Iglesia Santa Rosa

Iglesia de Santo Domingo

Iglesia de San Francisco

Santuario de Nuestra Señora de la Soledad

Cabe precisar que hay iglesias que no podrás visitar por Semana Santa debido a que no tienen autorización o no hayan en óptimas condiciones. Algunas están en remodelación:

Iglesia de la Veracruz, ubicada en la plazuela Santo Domingo (jirón Conde de Superunda).

Iglesia Nuestra Señora del Milagro, ubicada en la plazuela San Francisco (jirón Áncash).

Iglesia de San Agustín, ubicada en jirón Ica 251.

Iglesia Jesús Reparador, ubicada en jirón Andahuaylas con jirón Antonio Miró Quesada.

Iglesia Nuestra Señora de la Buena Muerte, ubicada entre la cuadras 3 del jirón Paruro y 8 del jirón Áncash.

Iglesia Santa Rosa de Santa María (esq. de jr. A. Miró Quesada y jr. Ayacucho).

Iglesia Inmaculada Concepción, en avenida Abancay.

Iglesia Santo Cristo, en av. Sebastián Lorente 301.

Iglesia de la Santísima Trinidad, ubicada en jirón Áncash cuadra 7.

Iglesia Santiago Apóstol, en jirón Conchucos 720.

Cómo descargar el mapa de las 7 iglesias de Google Maps

Lo primero será ingresar a Google Maps.

Luego vas a ubicarte en la Plaza de Armas de Lima.

En ese instante pulsa sobre los tres puntitos de la esquina superior y presiona en donde dice “Descargar mapa sin conexión”.

GOOGLE MAPS | De esta manera podrás descargar tus mapas y usarlos de forma offline. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Determina la zona que deseas usar de manera offline y presiona en “Descargar”.

Con ello empezarás a bajar el mapa en segundo plano.

Una vez hecho, ya podrás acceder al mapa que te recomendé sobre el recorrido de las 7 iglesias para este Jueves Santo sin usar tus datos.

Estas son algunas cosas curiosas que te recomiendo de Google Maps