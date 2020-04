La serie de "Los Simpson” es palabra mayor en cuanto a producciones televisivas. Es una de las más vistas en el mundo y la que más tiempo se mantiene al aire. Por eso es que cuando se conoció que Google Maps descubrió la que sería la vivienda de Homero y los suyos, esta noticia causó gran sorpresa, sobre todo porque la casa hallada no está en Springfield.

Si bien algunas imágenes pueden salir mal, otras son captadas por la cámara en 360 grados de Google Maps de manera correcta.

Esta popular plataforma ayuda a muchas personas a conocer lugares remotos, incluso a aquellos donde no podemos acceder o simplemente no podemos visitar ya sea por falta de tiempo o de dinero. ¿Sabes dónde queda la cada de “Los Simpson”.

Una de esas cosas extrañas es la supuesta casa de “Los Simpson”, la serie de televisión de los personajes amarillos. Miles de cibernautas han acudido a dicho hogar buscando en Internet.

Así luce la verdadera casa de Los Simpson en Henderson, Nevada, Estados Unidos. (Foto: Google Maps)

La supuesta casa de “Los Simpson” se ubica en 712 Red Bark Ln, Henderson, NV 89011, EE. UU. Si colocas dicha dirección en Google Maps, automáticamente te trasladará a la vivienda donde pueden vivir Homero, Bart, Lisa, Marge, Maggie.

La similitud de este lugar con la de la serie es tan grande que hasta cuenta con la misma cochera, la puerta, la chimenea y hasta los dos pisos que se aprecian en la serie animada.

No sabemos si esta fue idea de la persona que habita la vivienda o simplemente se tomó como base para “Los Simpson”. Pese a ello, los dueños decidieron acudir a Google Maps para que pixelee la imagen y así evitar que visitantes o curiosos visualicen el lugar.

Cabe mencionar que esta serie de animación, creada por Matt Groening, es la de mayor duración en la televisión norteamericana. El próximo 17 de diciembre cumplirá 31 años al aire. Pese al tiempo transcurrido, "Los Simpson” siguen convocando a millones de personas frente a su televisor.

SOBRE LA SERIE

"Los Simpson” (en inglés, “The Simpsons”) es una serie estadounidense de comedia, en formato de animación, creada por Matt Groening para Fox Broadcasting Company y emitida en varios países del mundo. La serie es una sátira de la sociedad estadounidense que narra la vida y el día a día de una familia de clase media de ese país (cuyos miembros son Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson) que vive en un pueblo ficticio llamado Springfield.

La familia fue concebida por Groening y poco después debutó en una serie de cortos de animación producidos por James L. Brooks.​ Groening creó una familia disfuncional y nombró a sus personajes en honor a los miembros de su propia familia, sustituyendo su propio nombre por Bart.

The Simpsons: las pistas que sugieren que Carl y Lenny son más que amigos (Foto: Fox / Disney)

La ciudad de Springfield actúa como un universo completo que permite a los personajes enfrentarse a los problemas de la sociedad moderna. Homero es quien trabaja en una central nuclear y muchas veces comenta el estado del medio ambiente.

Por otro lado, están sus hijos, Bart y Lisa, que están en la escuela primaria de Springfield, donde los guionistas de la serie ilustran asuntos controvertidos sobre el tema de la educación.

The Simpsons: el terrible error en la intro de Los Simpson que nadie descubrió durante 20 años (Foto: FOX)

En muchas ocasiones, los guionistas a menudo evidencian su inclinación por ideas progresistas, aunque hacen humor con todo el espectro político. Además, la serie a menudo presenta gobiernos del trabajador medio; por lo tanto, presentan figuras de la autoridad con una luz oscura y desfavorable.

En "Los Simpson”, los políticos son corruptos, los ministros eclesiásticos como Reverend Lovejoy se muestran indiferentes hacia los feligreses y los policías locales son ineficaces.

La religión es otro de los temas principales; en tiempos de crisis la familia frecuentemente vuelve sus ojos a Dios, y la serie se ha ocupado de la mayoría de las religiones mayoritarias, como el cristianismo, judaísmo o hinduismo, entre otras.

Se hace referencia también en la serie al confucianismo, en el Treehouse of Horror XIV en el cual, el padre del profesor Frink vuelve a la vida y asesina a Flanders para robarle su saludable corazón. Al borde de la muerte, Ned dice “Oh, el cielo existe... ¿Confucio? No, creo que le atiné al árbol equivocado”.

FOX anuncia el final de Los Simpson tras 30 años en televisión

Una de las familias más populares de la televisión es “Los Simpson”, donde su primera emisión fue el pasado 18 de diciembre de 1989. Además de ser reconocida por hacer reír con sus ocurrencias de diferentes personajes, también destaca por hacer predicciones del futuro en repetidas ocasiones, muchas de las cuales se cumplieron con el paso del tiempo.

Los rumores del final de la popular serie empezó tras la compra de FOX por parte de Disney, quien decidirá si continuará con la historia de los habitantes de Springfield.

Por otro lado, en una entrevista de The Hollywood Reporte con el productor de Al Jean, señaló que "Los Simpson” lleguen a su desenlace lego de la temporada 30.

The Simpsons: el terrible error en la intro de Los Simpson que nadie descubrió durante 20 años (Foto: FOX)

"Es posible que no tratemos de negociar para llegar a la temporada 30. No me sorprendería que nos detuviésemos en la temporada 28, pero mi apuesta es que llegaremos a la 30. De querer continuar, tendríamos que volver a negociar los contratos”, señaló.

“Si me hicieran elegir, diría que lo más posible es que acabemos la serie después de la temporada 30, pero me he equivocado respecto a esto con anterioridad. Pensé que cinco temporadas estaban bien cuando llegamos a ese punto", comentó el productor entre risas”, agregó.

¿Dónde viajaron los Simpson?

La familia constantemente viaja a otros estados y ciudades de EE. UU., pero también viaja al extranjero y ha visitado países como Japón, Brasil, Australia, Reino Unido (Inglaterra y Escocia), Cuba, Italia, Islandia, Tanzania, Canadá, Francia, Irlanda, Micronesia, China, India, Israel, Dinamarca, España (visitando Barcelona), Perú (capítulo en el que viajan a Machu Picchu), México (aunque sólo se muestran fotos de su estancia en Tijuana en el capítulo Kamp Krusty), Suecia y Marruecos (estos dos últimos en los especiales de Halloween).

En el episodio Bart on the Road, en el que Bart alquila un coche con el que va a Knoxville y este se le daña, tiene que trabajar viajando a muchas partes del mundo, como Hong Kong para conseguir dinero para volver a Springfield. Los Simpson han viajado a países de todos los continentes exceptuando la Antártida. En la película se van a vivir a Alaska ya que en Springfield odian a Homer.

Un poco más de Springfield

Los Simpson ha tomado un lugar en la ficticia ciudad estadounidense de Springfield, sin coordenadas geográficas o localizaciones concretas que permitan conocer en qué estado de Estados Unidos se encuentra. El nombre del lugar es tan común en el país norteamericano que aparece en la mitad de los estados y la geografía contiene costas, desiertos, zonas agrícolas extensas, altas montañas y cualquier elemento necesario para el desarrollo del argumento.

Es en Springfield que tres ríos se encuentran, y el río Connecticut es demasiado profunda para los buques oceánicos. Nativos americanos vivían en Springfield desde hace miles de años debido a su excelente ubicación, y el suelo fértil para la agricultura. El empresario inglés William Pynchon en 1636 se dio cuenta de que Springfield fue la mejor de la tierra cerca del río Connecticut. Pynchon compró la tierra a los nativos americanos durante 18 brazas de cuentas de concha y azadas de 18 años.

La familia Simpson vive en el 742 de Evergreen Terrace (en Hispanoamérica: Avenida Siempreviva 742), Springfield, en honor a la calle donde vivía Matt Groening cuando era niño. En varios episodios se dan varios números, entre ellos: 59 (Mr. Lisa Goes to Washington), 94 (Blood Feud y Bart, el amante), 723 (Homer the Vigilante), 743 (Beyond Blunderdome) y 1094 (New Kid on the Block), además de Spalding Way 430 (Kamp Krusty).

A Matt Groening se le ocurrió la idea de poner este nombre por la calle donde él vivió de niño o también por la universidad a la que acudió desde 1972 hasta 1977, la universidad Evergreen State de Olympia, Washington.

La casa de los Simpson es una vivienda unifamiliar de dos plantas con sótano y desván. Se compone del salón y del comedor. Junto al salón se encuentra la sala de estar, donde Homero Simpson pasa la mayor parte del tiempo viendo la televisión, y junto al comedor se encuentra la cocina. Entrando por un pasillo junto a la cocina se encuentran las puertas de acceso al garaje y al sótano.

Cabe mencionar que existe una réplica de la casa en Henderson (Nevada) que fue sorteada en 1997 por Fox y Pepsi. Tiene más de 200 metros cuadrados y fue puesta a la venta en 2011 por 120 mil dólares.

Los Simpson es una serie estadounidense de comedia creada por Matt Groening para Fox y emitida en varios países del mundo. (FOX)

Los Simpson habían predicho el meme de hombres bailando con atáud

Uno de los memes más compartidos en las redes sociales es sin dudas el "Coffin Dance", donde unos africanos bailando, cargan un ataúd, al ritmo de la canción "Astronomia", de Tony Igy. Sin embargo, ciertos fans se dieron cuenta que los Simpson ya había predicho (una vez más) este meme, hace muchos años.

El origen del popular vídeo se basa en un clip de Ghana, África, pero lo que pocos se dieron cuenta es que la famosa serie de Los Simpson presentaron una escena muy similar, durante el capítulo 12 de la temporada 20, titulado ‘No más préstamos’.

Para algunos fanáticos de la serie animada, esto sería una predicción de los africanos que bailan con un ataúd ya que tienen algunas similitudes con el video viral.

Si eres una de las pocas personas que todavía no ha visto uno de esos videos, descuida. A continuación te dejamos un clip recopilatorio.

“The Simpsons”: el error que pasó desapercibido por 20 años

“The Simpsons”, o “Los Simpsons” en español, es una serie animada estadounidense que no necesita presentación. El programa de televisión creado por Matt Groening para FOX se ha convertido con el pasar de los años como una de las más aclamadas por la crítica internacional, formando parte de la cultura popular actual e incluso fuente de numerosas teorías de conspiración que mencionan que el programa y sus creadores pueden ver el futuro.

De cualquier manera, la familia Simpson integrada por Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie han estado a los ojos de todo el mundo por más de 30 años desde su debut en diciembre de 1989. Sin embargo, un detalle se ha escapado de los ojos de todo el mundo por más de 20 años, uno en específico que se encuentra en la animación inicial del programa y que recientemente se ha descubierto.

¿Lograste verlo? ¿O acaso también pasó desapercibido? A continuación te detallaremos en qué consiste este error de continuidad que ScreenRant analizó y demostró con imágenes, un error que tal vez nadie se había dado cuenta hasta ahora que se puede ver el programa a mayor calidad y cuantas veces queramos en los formatos digitales, sin contar que se cambió muchas veces pero el error se mantuvo.

Antes que nada, es necesario aclarar que la mítica introducción al programa ha sido cambiada numerosas veces por algunos detalles, como por ejemplo la versión que dirigió Guillermo del Toro o la del ‘Tik Tok’ de Ke$ha, pero ha tenido dos cambios principales que se han mantenido durante años hasta que fueron renovados por la misma compañía.

"The Simpsons": el terrible error en la intro de "Los Simpson" que nadie descubrió durante 20 años

El primer cambio se dio en la década de los 90 y la segunda se dio en el año 2009. Fue en este tiempo de 20 años que se encontró un error en la animación que todos pasaron de largo, o al menos las redes sociales no estaban tan extendidas como para compartir este hallazgo con los demás fans de la serie.

Tal como recoge ScreenRant, el error de continuidad en la primera secuencia de apertura de “Los Simpsons” es muy pequeña y ocurre lo suficientemente rápido como para pasarlo por alto, en especial si estás viendo a los personajes en lugar de su entorno. Este detalle inconsistente se puede encontrar en el garaje de los Simpsons, cuando Homero llega de la Planta de Energía Nuclear y se detiene justo en frente del garaje mientras se abre.

El error de continuidad en las dos tomas de la intro de "The Simpsons" (Foto: FOX / Screenrant)

Entonces, Bart salta al auto y un Homero enojado sale listo para decir algunas palabras no tan agradables a su hijo. Cuando se abre la puerta del garaje, se pueden encontrar un par de cajas y una bicicleta, junto con algunas herramientas y un rastrillo agregado en la versión reanimada, en el lado derecho del mismo. Sin embargo, cuando llega Marge y Homero corre adentro, la bicicleta y todo lo demás se convierten en dos cajas, desapareciendo por completo de la toma anterior.

"Los Simpson" - Un caso en el que en vez de censurar una escena se censuró todo el capítulo. Se trata del episodio "Stark Raving Dad" de la tercera temporada, con estrella invitada -aunque no en los créditos- Michael Jackson. (Foto: Fox)

La razón de este error son los activos de animación reutilizados. En la apertura original de la temporada 1, las cajas estaban presentes tanto en la toma panorámica como en la toma de primer plano del automóvil. Sin embargo, para la temporada 2 en adelante, se cambió la toma amplia pero se mantuvo la escena del auto, lo que condujo a una discrepancia visual que se ve por unos fotogramas.

The Simpsons: las pistas que sugieren que Carl y Lenny son más que amigos (Foto: Fox / Disney)

Entre los muchos cambios en la nueva versión de la introducción de “Los Simpsons” está este error. En su versión de alta definición, el garaje ahora está más limpio y organizado, con objetos nuevos, sin bicicleta y sin rastrillo, y cuando Homero es golpeado por el auto de Marge, todos los objetos están de acuerdo con la primera escena donde se vio por dentro.

Por supuesto, este no es el único error de continuidad en “Los Simpsons”, pero definitivamente es el que ha durado más tiempo sin ser descubierto, incluso después de volver a ver la serie durante años. En última instancia, no es un detalle que interfiera con los arcos de los personajes, como lo hacen muchos otros que se listan en los foros de Internet, y es solo un error de animación.

The Simpsons

¿QUÉ PASARÁ CON APU TRAS LA RENUNCIA DE HANK AZARIA?

Hasta el momento no se sabe que sucederá con Apu, no está claro si será retirado o si otro actor de doblaje le prestará su voz al propietario indio de Kwik-E-Mart. Por su parte, Azaria explicó que "lo que van a hacer con el personaje es su asunto”.

“Depende de ellos, y aún no lo han resuelto. Todo lo que hemos acordado es que no volveré a hacer la voz ", agregó el intérprete.

