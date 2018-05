Google modifica su código de conducta y elimina la frase "no seas malvado"

Google ha cambiado su lema no oficial "no seas malvado" en el código de conducta de sus empleados.



"No seas malvado" es una frase que emplea Google en el código de conducta corporativo desde 2000. Cinco años después fue cambiada por "Hacer lo correcto" .



A pesar de este cambio, Google mantuvo su lema original hasta unas semanas. Esto pudo comprobarse gracias al servicio de Wayback Machine .



Aquí la versión de 21 de abril de 2018 en la que aparece el antiguo lema.



“No seas malvado”. Googlers en general aplican estas palabras a nuestro servicio a los usuarios. Pero “No seas malvado” es mucho más que eso. Sí, se trata de proporcionarle a nuestros usuarios acceso imparcial a información, enfocándonos en sus necesidades y dándoles los mejores productos y servicios posible. Pero también se trata de hacer lo correcto en general: cumpliendo con la ley, actuando con honor y tratando a los compañeros de trabajo con cortesía y respeto.



El Código de Conducta de Google es una de las formas con las que ponemos “No seas malvado” en práctica. Está construido alrededor del reconocimiento que todo lo que hacemos en relación con nuestro trabajo en Google será, y debe ser, analizado contra los estándares de conducta de negocio ético más altos posibles. Hemos puesto la barra alta por razones prácticas y también ambiciosas. Nuestro compromiso con estos altos estándares nos ayudan a contratar personas geniales, construir productos geniales y atraer a usuarios leales. La confianza y el respeto mutuo entre los empleados y usuarios son la fundación de nuestro éxito, y algo que necesitamos ganar todos los días.



Así que por favor lean el código y actúen en su espíritu y siguiendo sus palabras, siempre recordando que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad personal para incorporar, y animar a otros Googlers incorporar, los principios del código en nuestro trabajo. Si tienes una pregunta o en un momento crees que uno de los Googlers o la empresa en su conjunto no están cumpliendo su compromiso, no te cayes. Queremos, y necesitamos, escuchar lo que tienes que decir.



Ahora lee la versión actual del 4 de mayo de 2018.



El Código de Conducta de Google es una de las formas con las que ponemos los valores de Google en práctica. Está construida alrededor del reconocimiento que todo lo que hacemos en Google será, y debe ser, analizado contra los estándares de conducta de negocio más altos posibles. Hemos puesto la barra alta por razones prácticas y también ambiciosas. Nuestro compromiso con estos altos estándares nos ayudan contratar a personas buenas, construir productos geniales y atraer a usuarios leales. Respeto por nuestros usuarios, por la oportunidad, y por el uno al otro son fundamental a nuestro éxito y algo que necesitamos apoyar todos los días.



Así que por favor lean el código y actúen en su espíritu y siguiendo sus palabras, siempre recordando que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad personal para incorporar, y animar a otros Googlers incorporar, los principios del código en nuestro trabajo. Si tienes una pregunta o en un momento crees que uno de los Googlers o la empresa en su conjunto no están cumpliendo su compromiso, no te cayes. Queremos, y necesitamos, escuchar lo que tienes que decir.



Google no ha respondido acerca de este cambio en su código de conducta.

