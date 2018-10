Google Pixel 3 y Pixel 3 XL: características y precios de los nuevos smartphones

Google Pixel 3 y Pixel 3XL ya son oficiales. La Gran G dio a conocer sus nuevos smartphones que vienen en tres colores (negro, rojo y rosa) con opciones de 64 y 128 GB.



El diseño de los nuevos Google Pixel 3 y Pixel 3XL no es revolucionario. Lo que sí ha llamado la atención es el notch en la parte superior de la pantalla, algo novedoso respecto a las ediciones anteriores.



El Google Pixel 3 y Pixel 3XL cuentan con paneles de 5,5 y 6,7 pulgadas, respectivamente, con una resolución QuadHD + en el caso del XL y compatible con HDR 10. En el compacto, bajará hasta Full HD+.



Ambos modelos tendrán un procesador Snapdragon 845 y una gráfica Adreno 630. Respecto a la batería, el Pixel 3 será de 2915mAh y el Pixel 3 XL de 3430mAh.



La lista de precios a continuación corresponden a la oferta en Estados Unidos. Estarán disponibles a partir del 18 de octubre. Cabe precisar que el soporte de carga inalámbrica Pixel Stand está disponible por 79 dólares.



Pixel 3 de 64GB : 799 dólares

Pixel 3 de 128 GB : 899 dólares

Pixel 3 XL de 64 GB : 899 dólares

Pixel 3 XL de 128 GB : 999 dólares

Google Pixel 3 Google Pixel 3 XL Dimensiones y peso 145,6 x 68,2 x 7,9 mm. 148 gramos 157,9 x 76,7 x 7,9 mm. 184 gramos Pantalla OLED de 5,5 pulgadas HDR con Gorilla Glass 5 OLED de 6,3 pulgadas HDR con Gorilla Glass 5 y “notch” Resolución y densidad Full HD+ (1.080 x 2.160 píxeles). 18:9 Quad HD+ (2.960 x 1.440). 18,5:9 Procesador Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 845 RAM 4 GB LPDDR4x 4 GB LPDDR4x Sistema operativo Android 9 Pie Android 9 Pie Almacenamiento 64/128 GB 64/128 GB Cámaras Trasera de 12,2 MP f/1,8 con OIS y PDAF. Frontal dual de 8 + 8 MP f/1.8 y f/2.2 (ultrawide) Trasera de 12,2 MP f/1,8 con OIS y PDAF. Frontal dual de 8 + 8 MP f/1.8 y f/2.2 (ultrawide) Batería 2.915 mAh con carga rápida USB-PD y carga inalámbrica Qi 3.430 mAh con carga rápida USB-PD y carga inalámbrica Qi Colores Blanco (Clearly White), negro (Just Black), rosa (Not Pink) Blanco (Clearly White), negro (Just Black), rosa (Not Pink) Otros Protección IP68, Lector de huellas dactilares trasero Pixel Imprint con soporte para gestos, Active Edge, Google Lens, Always on Display, USB Tipo C, almacenamiento ilimitado en Google Fotos, LED de notificaciones RGB, Double Tap To Wake, amplificador de audio adaptativo, Pixel Visual Core V2, Now Playing, Chip Titan M Protección IP68, Lector de huellas dactilares trasero Pixel Imprint con soporte para gestos, Active Edge, Google Lens, Always on Display, USB Tipo C, almacenamiento ilimitado en Google Fotos, LED de notificaciones RGB, Double Tap To Wake, amplificador de audio adaptativo, Pixel Visual Core V2, Now Playing, Chip Titan M