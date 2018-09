Google Play 2018: los mejores libros gratis y de pago de la tienda virtual de Android

Leer es uno de los pasatiempos más saludables y satisfactorios del mundo. Ya sea en la comodidad de tu casa, en un parque, durante uno de los interminables viajes en el transporte público o en cualquier lugar, un libro siempre puede transportarte a un mundo fantástico lleno de aventuras o explorar una parte interna de tu ser para un viaje de auto conocimiento.

Gracias al desarrollo de la tecnología y la evolución de los teléfonos inteligentes (smartphones), hoy en día es muy fácil tener acceso a libros de manera virtual para disfrutar en todo momento. Incluso la mayoría de ellos cuentan con formatos que permiten guardar nuestro progreso y así saber cuántas páginas hemos leído, en cuánto tiempo y hasta la velocidad con la que lo hacemos.

¿Te gusta leer? Entonces estás en el lugar adecuado. A continuación te presentaremos los libros más populares que puedes encontrar en Google Play completamente gratis o pagando una cantidad de dinero que la editorial designó. Ten en cuenta que cada mes algunos títulos contarán con ofertas o podrás descargarlos gratis, así que se recomienda siempre mantener vigilados a tus autores favoritos en la plataforma.

Recuerda que para poder descargar y leer los siguientes libros deberás tener instalada y actualizada la aplicación Google Play Libros. Esta es la que te permite leer toda la literatura que se encuentra en la tienda virtual de Google.

1. Los 100 mejores chistes:

Una hilarante selección de chistes para reir y compartir con tus amigos (Goole Play)

Editor: Editions Asap

Idioma: Español

Género: Humor, Bromas, juvenil

Páginas: 42

Precio: GRATIS

2. El misterio de la luz



Esteban Sotomayor va por la vida seguro, todo lo confiado que puede estarlo alguien entrado en la mediana edad que ha conseguido convertirse no solo en un hombre de negocios exitoso y adinerado, sino además en un personaje acostumbrado a someter al mundo a su voluntad. Pero, lo sabemos, la vida nos da sorpresas, de las buenas y las malas, que nos obligan a replantearlo todo. (Google Play)

Editor: Planeta México

Autor: David Fischman

Idioma: Español

Género: Autoayuda, General

Páginas: 271

Precio: $7.99

3. El Sacrificio – La Guerra de los Dioses

Los tiempos son extraños en el imperio Mandrágora. Un dios de las cinco esencias fue asesinado, y nadie se explica cómo sucedió. Algunos dicen que el dios está vivo, que sienten su luz, aunque es innegable que la maldad del sur se sigue expandiendo. Los rumores dicen que las sombras han despertado, que en Árath, el castillo subterráneo donde se alojan los demonios, ha puesto en marcha la maquinaria y la magia oscura para fortalecer su ejército. (Google Play)

Editor: Pablo Andrés Wunderlich Padilla

Autor: Pablo Andrés Wunderlich Padilla

Idioma: Español

Género: Ficción, Fantasía, Épica

Páginas: 400

Precio: GRATIS

4. Libera tu magia: Una vida creativa más allá del miedo

La autora explica cómo tener una relación positiva con la creatividad propia, cómo se disciplinado pero no tomárselo demasiado en serio, cómo no albergar grandes expectativas pero no dejarse desanimar y cómo cada pequeño acto cotidiano, sea un dibujo, decorar la casa o hacer patinaje artístico, alimenta esa parte creativa de los humanos y no solo puede, sino que debe formar parte orgánica de nuestras vidas. (Google Play)

Editor: AGUILAR

Autor: Elizabeth Gilbert

Idioma: Español

Género: Autoayuda, Desarrollo Personal, Autoestima

Páginas: 300

Precio: $8.99

5. El extraño caso de la mujer sin memoria

Un detective, contratado por tres siniestros personajes, lleva casi quince años buscando a una mujer que nadie conoce y que solo un reducido grupo de personas ha visto, sin embargo, tras encontrar una pequeña pista, descubrirá que aquella mujer esconde un secreto prohibido. (Google Play)

Editor: Editorial Dreamers

Autor: Juan Pascal

Idioma: Español

Género: Ficción, Fantasía, Misterio

Páginas: 289

Precio: Gratis

6. Origen

Robert Langdon, profesor de simbología e iconografía religiosa de la universidad de Harvard, acude al Museo Guggenheim Bilbao para asistir a un trascendental anuncio que «cambiará la faz de la ciencia para siempre». El anfitrión de la velada es Edmond Kirsch, un joven multimillonario cuyos visionarios inventos tecnológicos y audaces predicciones lo han convertido en una figura de renombre mundial.



Kirsch, uno de los alumnos más brillantes de Langdon años atrás, se dispone a revelar un extraordinario descubrimiento que dará respuesta a las dos preguntas que han obsesionado a la humanidad desde el principio de los tiempos. (Google Play)

Editor: Planeta Colombia

Autor: Dan Brown

Idioma: Español

Género: Ficción, General

Páginas: 628

Precio: $7.99

7. Lazarillo de Tormes

En los dos mil años de literatura occidental no se había escrito otro libro como ese Lazarillo [...], porque ninguno había tratado nunca antes a un personaje de la pobre categoría de Lázaro con una atención [...] tan limpiamente centrada en la materialidad y en las minucias de la existencia. (Google Play)

Editor: Instituto Distrital de las Artes – Idartes

Autor: Anónimo

Idioma: Español

Género: Ficción, Clásicos, Literaria

Páginas: 96

Precio: Gratis

8. Bilingual Legal Terminology Dictionary: Diccionario de Terminología Jurídica Bilingüe



Rolando es un traductor profesional que presenta un diccionario muy peculiar con algunos términos del habla inglesa para conocer más el idioma.