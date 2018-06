"MSN Messenger" está de regreso en Google Play . Sí, lo escribimos entre comillas, porque la plataforma de mensajería de Microsoft está de vuelta, pero no de la manera en la que crees.



Sucede que un desarrollador ha creado la app CLM - Chat Messenger , una copia tan parecida al MSN Messenger que generó confusión entre los internautas nostálgicos.



La razón del nombre CLM - Chat Messenger se debe a que Microsoft podría demandar al desarrollador por usar el nombre sin permiso.



CLM - Chat Messenger, la copia del MSN Messenger (Foto: unocero) CLM - Chat Messenger, la copia del MSN Messenger (Foto: unocero)

Si te animas a descargar la app , te contamos que existen dos riesgos principales: tus datos personales se enviarán a un desarrollador particular y todas las conversaciones quedarán alojadas en un servidor particular.



Welbert Moreira , creador de la aplicación, explica que CLM – Chat Messenger tiene cifrado de punto a punto como WhatsApp , Telegram o Signal , pero esta información no ha sido confirmada.