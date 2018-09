Google Play Store es una de las aplicaciones más usadas a nivel mundial, ya que ofrece más de un millón de apps de juegos, canciones, películas, libros y revistas. Esto ha hecho que Android sea todo un éxito y tenga miles de usuarios.

Por esta razón es que deberías conocer todas las herramientas de esta aplicación para lograr sacarle el jugo, así que en esta nota te presentamos 26 trucos para utilizar a la perfección la tienda de aplicaciones de Android.

1. Permite instalar aplicaciones desde el ordenador

Google Play Store también cuenta con una versión web y puedes instalar cualquier aplicación de forma remota desde tu ordenador sin la necesidad de coger tu celular. En este link lo puedes hacer.



2. Desactivar actualizaciones automáticas

Cada cierto tiempo las aplicaciones tienen una nueva versión y es necesario actualizar para su uso, así que si te molesta que se haga de forma automática puedes desactivar esta opción en ajustes – y seleccionar la opción No actualizar las aplicaciones automáticamente.



3. Añadir huella digital para realizar compras

​Si quieres aumentar la seguridad en tu dispositivo y más para realizar compra de aplicaciones, entonces puedes añadir la huella digital y para conseguirlo te vas a ajustes - autenticación huella dactilar e introduce la contraseña para añadir la misma a la hora de hacer compras.

4. Añadir forma de pago

Para descargar aplicaciones de paga puedes agregar muchas formas de pago que puede ser tarjeta de débito, de crédito, una cuenta de PayPal.



5. Cargar tus compras de aplicación a tu facturación del recibo mensual

​Movistar es la empresa que se sumó a Google Play Store y en España ya se puede cargar a tu recibo las descargas de aplicaciones con paga que realices.

6. Eliminar forma de pago

​Entra a cuenta-formas de pago y selecciona más ajustes de pago. Se abrirá la web de pagos Google y ahí puedes eliminar las que ya no usarás más.

7. Configurar el nombre y orden de tus dispositivos

​Para tener una lista organizada de tus dispositivos en el Google Play Store, puedes entrara a esta web y los puedes renombrar y colocar según prioridad.

8. Evitar que las aplicaciones se añadan en la pantalla de inicio

​Por defecto cada vez que descargar una nueva aplicación, el icono se instala en la pantalla puedes evitarlo de esta forma play store-ajustes y desactivar añadir icono a pantalla de inicio.

9. No autorizar tus compras

Si cada vez que realizas una compra de aplicación, te pide tu contraseña, entonces puedes autenticar las compras solo configurándolo en ajustes -seleccionar nunca en apartado de autenticidad.

10. Solicitar reembolso de una compra

​Si realizas una compra por error, tienes dos horas para cancelar la transacción y pedir reembolso desde ka ficha de la aplicación.

​Si esto no sucede en el tiempo determinado, puedes entrar a esta web e informar del problema y llenar tu formulario para que te regresen el dinero.

11. Descargar factura de compras

Si quieres corroborar la compra que realizas, puede solicitar tu factura y tienes que ingresar al Centro de pagos de Google.

12. Activar control parental

​Si has decidido que tu hijo, menor de edad use un movil, entonces debes tomar precauciones y lo ideal sería activar el controles parentales para evitar algún inconveniente y lo haces en ajustes - Controles parentales para establecer la edad máxima de contenidos recomendados en aplicaciones, juegos, películas y música.

13. Borra historial de búsqueda

​Cada vez que realizamos una búsqueda se guarda en nuestro historial, y cada vez que vamos a realizar una búsqueda veremos nuestras búsquedas anteriores. Si no queremos ver ciertas búsquedas anteriores podemos borrar el historial en Ajustes > Borrar historial de búsqueda local.

14. Evita que las actualizaciones de apps consuman datos

Evita que las actualizaciones de aplicaciones, consuman datos de una forma sencilla. Ve a ajustes y en “actualizar aplicaciones automáticamente” vamos a seleccionar “actualizar aplicaciones automáticamente solo a través de Wi-Fi”.



15. Gestionar tus suscripciones

​Si estás suscrito a algún servicio mensual o anual de una aplicación puedes cancelar lo pagos ingresando a cuenta - suscriptores.

16. Compartir tus aplicaciones de pago con tu familia

​Desde Cuenta - familia puedes crear un grupo familiar de hasta seis miembros para compartir entre sí las compras de aplicaciones, juegos y películas en Google Play.

17. Instalar varias aplicaciones al mismo tiempo

Ya no debes esperar a instalar una por una, lo único que debes hacer es ir a Mis aplicaciones y juegos - todas y seleccionarlas para instalarlas al mismo tiempo.

18. Eliminar aplicaciones

Si descargaste algunas aplicaciones que ya no usas, entonces lo que puedes hacer es entrar a todas y luego te saldrán todas las app que tienes en tu dispositivo y solo presionando la X lograrás eliminarlas.

19. Verificar bonificaciones

​Si quieres saber si cuentas con alguna oferta o bonificación puedes verificarlo entrando a Cuentas - bonificaciones.

20. Ver todas tus compras

​En Cuenta - Historial de pedidos podrás ver las compras que has realizado en Google Play.

21. Agrega aplicaciones a tu lista de deseos

​Si encuentras alguna aplicación que te interesa pero no puedes realizar la compra en ese momento, lo puedes agregar en tu lista de deseo entrando a la misma aplicación.

22. Consultar los permisos de una aplicación

​Si quieres saber más sobre la información de las aplicaciones puedes ir a la ficha de la app para saber más y sobre todo sobre los permisos.

23. Afinar mucho más la búsqueda de una aplicación

​Estás buscando una aplicación pero tiene determinadas especificaciones entonces el Google Play Store te puede ayudar a afinar la búsqueda.

24. Actualizar siempre el Google Play Store

​El mejor de todos los trucos y consejos que vamos a darte es que siempre tengas actualizado la aplicación con la ultima versión para disfrutar de todos los beneficios de Google Play Store.

25. Descargar archivos APK

​Google Play sólo nos permite instalar las aplicaciones en un dispositivo Android, no permite descargar el archivo APK, pero ésto lo podemos hacer con páginas webs de terceros como APK Downloader o APK Mirror.

26. Instalar una aplicación que no está disponible en tu país

​Seguro que más de una vez has visto como no podías descargar una aplicación o juego que no estaba disponible en tu país. La forma más fácil es recurrir a APK Mirror.