Google revela los nombres de las víctimas de violación en su función "autocompletar"

La función "autocompletar" de Google es muy útil cuando buscas información de manera rápida, ¿pero qué tal si aparece el nombre de una víctima de violación? Pues sucede que para todo hay un límite, incluso en la asistencia de Google cuando navegas en Internet.



Una investigación del diario británico The Times reveló que el nombre de las víctimas de violación aparecen en las funciones "autocompletar" y "búsquedas relacionadas", debido a que el algoritmo de Google incluye los resultados de las redes sociales.



Cuando los usuarios de Facebook y Twitter , por ejemplo, comparten en sus perfiles un comentario o 'tuit' en el que se nombra, de manera ilegal, a la víctima, los buscadores de Google recogen estos datos y aparecen en "autocompletar" para facilitar la navegación del usuario.



" No permitimos este tipo de predicciones de autocompletar o búsquedas relacionadas que violan las leyes o nuestras propias políticas y hemos eliminado los ejemplos de los que hemos tenido conocimiento en este caso. Recientemente ampliamos nuestra política de deportaciones para cubrir las predicciones que menosprecian a las víctimas de la violencia y las atrocidades, y alentamos a las personas a enviarnos comentarios sobre cualquier predicción sensible o mala ", señaló una portavoz de Google a The Times.



Especialistas advierten que esta práctica del "autocompletar" de Google hace de las víctimas un "cebo de clic", cuando su información personal -en caso de ser menores de edad- queda expuesta ilegalmente.