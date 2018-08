¿Por qué es importante Google Traductor? Ocurre que visitas un país del extranjero y no conoces el idioma del lugar, o puede que domines el idioma inglés, pero no es el que se habla precisamente en la región. Por desconocimiento o por tratarse de un idioma que no dominas, conocer lo que dice algo que no entiendes es sumamente importante. Aquí, entra escena una herramienta muy útil que la llevamos a todos lados en nuestro smartphone.



Google Translate , la aplicación móvil, no solo puede traducir texto escrito a mano, una conversación o audio, también puede traducir el texto de las imágenes usando la cámara de tu móvil. Por ejemplo, la carta de un menú, un cartel señalizador, la etiqueta de algún producto o cualquier cosa que tenga texto impreso.



Google Translate: app traduce texto de imágenes en tiempo real

Pasos a seguir para traducir texto de las imágenes - GUÍA

1. Configura el idioma de entrada y el de salida, no olvides seleccionar la opción de la cámara.



Google Translate: traduce textos de imágenes a través de la cámara (Imagen: Depor)

Apunta la cámara al texto que quieres traducir, el texto tiene que estar alineado para su fácil reconocimiento. Puedes activar el flash si hay condiciones de poca luz.

Google Translate: alinear el texto a traducir (Imagen: Depor)

Una vez que la aplicación reconozca el texto, la traducción será automática.



Google Translate: una vez alineado el texto de la imagen, la app esta lista para traducir su contenido (Imagen: Depor)

Google Translate: servicio gratuito de traducción (Imagen: Depor)

Probablemente hayas usado Google traductor para conocer el significado de una palabra en inglés, la opción que suele usar la mayoría es “Presiona para escribir”; sin embargo, no es la única alternativa. Google Translate también tiene la capacidad de traducir textos dentro de una imagen.



Ya no tienes que sentirte incómodo por preguntar a alguien que no conoces que dice determinado texto en una imagen. Ahora lo puedes saber tú mismo utilizando la aplicación móvil de Google Traductor desde tu smartphone. Esto es realmente muy útil, si no tienes configurado el teclado en el idioma en el que se está escribiendo o no sabes cómo escribir caracteres especiales del idioma extranjero. Aquí puedes ver instrucciones más detalladas al respecto para Android , Ipad y iPhone.