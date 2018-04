Cargar un smartphone no requiere de mucha ciencia: enchufas el cargador, lo conectas al teléfono y listo. Esperas unas horas, desconectas el dispositivo y lo llevas contigo.



Prácticamente haces la misma operación para Android o Apple. Eso no importa, siempre es igual. ¡Simple! Pero hay detalles que quizá estés pasando por alto y que pueden repercutir en la vida útil de la batería.



La web Battery University, especialistas en temas como las baterías de iones de litio, tiene algunos consejos interesantes que debes tener en cuenta para tu celular.



La mejor manera de no dañar la batería es realizando cargas parciales durante el día, incluso si es por poco tiempo. Esta actividad no es perjudicial para el dispositivo.



Lo que sí desgasta la batería es utilizarla hasta el límite -o incluso gastarla del todo- para recién cargarla. Lo más apropiado es mantenerla entre el 65% y el 75% de su capacidad. De acuerdo con Battery University, en ese margen se ubica el ideal para cuidar la vida útil de la batería.



Caso contrario, puedes optar entre el 45% y 75% si es que no tienes algún tomacorriente al alcance durante tu rutina.



Respecto al tiempo de carga, se recomienda no hacerlo hasta la capacidad máxima de 100%. Eso no hará más que reducir la esperanza de vida de la batería.



Los especialistas de Battery University advierten que la carga de las batería de iones de litios a su máxima capacidad ocasiona un estrés por el alto voltaje. En otras palabras, dile adiós a dejar el teléfono cargando por toda la noche.



