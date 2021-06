El pasado 2 de junio Huawei lanzó no solo dispositivos electrónicos, sino también aprovechó para hacer oficial la salida de HarmonyOS , el sistema operativo que llegará a diversos celulares de todo el mundo de manera paulatina y que estará presente en los nuevos terminales de la compañía china en un futuro.

La empresa china indica que HarmonyOS proporciona un lenguaje común a través del cual dispositivos de todo tipo pueden conectarse y colaborar con el fin de ofrecer a los usuarios una experiencia más cómoda, uniforme y segura.

“Este utiliza tecnología distribuida para satisfacer las variadas necesidades de todo tipo de dispositivos diferentes con un único sistema, lo que permite un despliegue flexible según sea necesario.”, resalta.

A través de HarmonyOS puedes trabajar en varios dispositivos usando un nuevo Panel de control que ofrece conexiones sencillas e intuitivas a través de la función de arrastrar e integrar, que permite a los usuarios conectar libremente los dispositivos que deseen en función de escenarios específicos.

Por ejemplo, para ver una película en casa en mitad de la noche, basta con abrir el Panel de control y arrastrar el icono de la pantalla inteligente al icono del teléfono, y la película se mostrará en la televisión directamente desde el teléfono.

Asimismo, destaca la empresa china que podrás utilizar aplicaciones en distintos dispositivos sin tener que instalarlas en cada uno de ellos, de modo que todas las funciones y servicios estén disponibles cuando y donde se necesiten.

La nueva pantalla de inicio de HarmonyOS también presenta un diseño más simplificado y organizado. Puedes deslizar el dedo hacia arriba sobre las aplicaciones para crear widgets de servicios que muestran información o servicios de fácil acceso y en tiempo real sin necesidad de abrir la app.

Además se pueden personalizar el tamaño de los widgets de servicios, tocar las aplicaciones y deslizar el dedo hacia arriba para ver los widgets correspondientes, y tocar cualquier espacio vacío de la pantalla de inicio para ocultarlos.

En cuanto al aspecto, la fuente HarmonyOS Sans especialmente diseñada y las animaciones gravitacionales naturales ofrecen una experiencia de usuario coherente en todos los dispositivos basados en HarmonyOS.

Finalmente, HarmonyOS se ejecuta de forma aún más fluida que la última generación de EMUI. Un teléfono basado en HarmonyOS puede mantener velocidades de lectura/escritura similares a las de un teléfono nuevo tras 36 meses de uso, incluso si queda poco espacio de almacenamiento en el dispositivo.

HarmonyOS mantiene las aplicaciones abiertas en ejecución en segundo plano, de modo que siempre estén disponibles para continuar donde lo dejó: puede volver a la última acción o página en una aplicación determinada incluso cuando hay decenas de aplicaciones abiertas.

Huawei tiene el compromiso de proteger la privacidad y la seguridad de los usuarios. HarmonyOS no solo se basa en las tecnologías líderes de privacidad y seguridad disponibles en EMUI, sino que las desarrolla aún más. “Nuestro principio de diseño fundamental consiste en garantizar que solo la persona adecuada pueda acceder a los datos adecuados en el dispositivo adecuado, con el objetivo de garantizar la seguridad de cada acceso a cada dispositivo, así como la seguridad de cada acción de almacenamiento, transmisión y uso de datos en todos los escenarios.”, explica.

Con el fin de que más consumidores tengan la oportunidad de disfrutar de la comodidad, la facilidad y la seguridad de HarmonyOS en todos los escenarios, está previsto que casi 100 dispositivos de Huawei, entre los que se incluyen las series Mate 40, Mate 30, P40, Mate X2, nova 8 y MatePad Pro, reciban la actualización a HarmonyOS en China. Los usuarios que no deseen esperar para probar el nuevo SO pueden enviar una solicitud al Huawei Club o a través de la aplicación My Huawei o inscribirse en el Programa de experiencia de HarmonyOS.