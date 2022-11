La OMEN 16, específicamente el modelo c0500la, se siente sólido en las manos. Un dato curioso es que está diseñado con partes recicladas de plástico. Tiene un peso de 2.32 kilos con dimensiones de 36.92 cm de largo, 24.8 cm de alto y 2.3 cm de ancho. No resbala de las manos, tiene una buena configuración en las salidas de aire y el diseño es más ejecutivo que gamer. Sobre la ventilación, la tecnología OMEN Tempest Cooling hace su trabajo desde tres lados con un flujo de aire de cinco vías. No me agrada que los altavoces duales Bang & Olufsen con DTS: X Ultra estén ubicado en la parte de abajo, porque pueden taparse si dejas la laptop en una superficie acolchada.

Antes de abrir la OMEN 16, quisiera repasar los puertos disponibles: un USB SuperSpeed Tipo-C con velocidad de señalización de 10 Gbps, tres USB SuperSpeed Tipo-A con velocidad de señalizaciónde de 5 Gbps, un HDMI 2.1, un RJ-45, un mini DisplayPort, un lector SD y un solo puerto Jack para micrófono y audífonos.

OMEN 16 | Review completa de la laptop

Ahora sí desplegamos la OMEN 16 y notamos la pantalla de 16.1 pulgadas FullHD con 1920 x 1080 de resolución. Se trata de un panel IPS con la capacidad de alcanzar una tasa de refresco de 144 Hz, con microbordes y antirreflejante, así como 250 nits de brillo y 45% de NTSC. A esto hay que sumar la cámara HD HP Wide Vision de 720p.

Al otro lado tenemos el teclado con retroiluminación RGB de 4 zonas y tecnología anti-ghosting con 26-Key rollover. El espacio es cómodo para los dedos, así como la acción misma de teclear. Si bien el botón de encendido está cerca de “suprimir”, no tendrás problemas si es que lo presionar por error porque la laptop seguirá operando. A esto hay que sumar que el pad es cómodo para deslizar el dedo y sí cliquea.

En cuestión de rendimiento, el procesador es AMD Ryzen 9 5900HX (velocidad máxima de hasta 4,6 GHz, 16 MB de caché L3, 8 núcleos, 16 subprocesos) y RAM de 32GB en dos tarjetas de 16GB. La tarjeta gráfica es AMD Radeon RX 6600M (GDDR6 dedicada de 8 GB) y el almacenamiento es una unidad de estado sólido de 1TB. En cuestión de autonomía, según el uso que des al dispositivo, podrás usarlo hasta por nueve horas.

Por último, no puedo dejar pasar el Omen Gaming Hub, un software que te ayudará con la gestión del equipo, desde los colores de las teclas hasta la ventilación, la conectividad, la gestión de tus videojuegos y el streaming.

Probamos tres videojuegos con la más alta calidad gráfica. En la esquina superior derecha podrás ver la carga y uso de las GPU; la temperatura, uso y reloj del CPU; el uso de la RAM; y la velocidad de fotogramas.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.