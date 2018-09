Huawei está trabajando en su propio sistema operativo para no depender más de Android de Google , según el CEO de la compañía, Richard Yu.



El detalle es que el nuevo sistema operativo de Huawei que piensa hacer frente a iOS y Android es que no está pensando para operar en fuera de China, debido a que el mercado local de la compañía apuesta más por la personalización y productos locales.



El nuevo sistema operativo de Huawei se llamará Kirin OS, una clara referencia a sus procesadores Kirin 980 que son los más populares en el mercado tecnológico. El dato se filtró a partir de una captura al menú de configuración del Honor Play. Aún se desconoce la fecha de salida del nuevo sistema operativo.



¿Este cambio espantará a los usuarios de Huawei? Hay que tener en cuenta que iOS y Android prácticamente dominan el mercado, por lo que competir contra los grandes para "reinventar la rueda" puede ser peligroso si es que no atiendes las necesidades de los usuarios.



