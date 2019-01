Huawei Mate 20 Pro tiene una nueva versión exclusiva para China [FOTOS]

El Huawei Mate 20 Pro tendrá una nueva versión que llegará para inicios del presente año. Varios lugares en el mundo vienen anunciando este lanzamiento a través de banners en centros comerciales.



En las imágenes, podemos notar una amplia gama de productos de la marca en color rojo por motivo de las celebraciones del Año Nuevo Chino. Un smartphone destaca del resto: se trata del Huawei Mate 20 Pro en color rojo con gradiente a negro, una versión que no hemos visto en esta parte del mundo.



Las piezas publicitarias de este Huawei Mate 20 Pro viene circulando en la red social china Weibo. ¿Lo veremos para Occidente algún día? Todo apuntaría a que no, pues se trata de un modelo muy particular para la comunidad china en Asia.

