El Huawei P40 Pro ya está disponible en el mercado. Su principal atractivo es la cámara cuádruple de Leica. Además de especificar la ficha técnica de los lentes, veamos todas las funciones que ofrece.

La aplicación de la cámara del Huawei P40 Pro ofrece la misma navegación sencilla que ha caracterizado a la serie. Lástima que aún no tenemos las pestañas editables. Las principales funciones son foto, retrato, noche, video, profesional, apertura y “más”, donde están el resto de funciones especializadas como “camara lenta”, “cámara rápida”, “alta resolución”, “subacuático”, entre otras.

Ahora sí veamos los detalles del móvil de Huawei. Algo que me llamó la atención es que no hay una configuración predeterminada para los tamaños de la foto. En automático tendremos fotos de unos 12,5 MP y recién en Pro podemos acceder a los 50 MP. Esto es bueno, porque sacaremos fotos en buena resolución, pero no tan práctico si quieres pasar fotos por Internet y la conexión no es la mejor.

Algo que añadir a la función Pro del Huawei P40 Pro es poder guardar las fotos en RAW, de modo que podremos editarlas después en la computadora sin problemas.

El HDR sigue sin estar disponible en las pestañas principales o dentro de alguna otra función, a pesar de su utilidad según las necesidades.

El cambio de lentes mientras haces zoom van de la mano con la configuración de la iluminación y los colores. El procesador en este aspecto hace su trabajo. Los 50x del zoom ofrece resultados aceptables con mejor desempeño en ambientes de luz favorable.

El "modo retrato" y "apertura" ofrecen casi los mismos resultados que hasta podríamos recomendar que estén fusionados en una sola opción. El "modo retrato" es para la gente y el "apertura" para los objetos. Ambos sistemas juegan con la difusión del fondo a través de distintas herramientas, en una es el software para el efecto bokeh y en la otra es la profundidad según la apertura del lente. Sea como fuese, el acabado es aceptable según las condiciones de luz.

HUAWEI P40 PRO | Ficha técnica

PANTALLA

OLED 6,58 pulgadas

2.640 x 1.200 píxeles

90 Hz

DIMENSIONES Y PESO

158,2 x 72,6 x 8,95 mm

209 gramos

PROCESADOR

Kirin 990

GPU Mali-G76

RAM

8 GB RAM

ALMACENAMIENTO

256 GB + tarjeta NM

CÁMARA FRONTAL

32 megapíxeles, f/2.2

Sensor IR

Vídeo 4K 60 fps

CÁMARAS TRASERAS

Sensor RYYB 50 MP, f/1.9, (1/1,28″), OIS

Ultra gran angular 40 MP, f/1.8

Telefoto 12 MP (RYYB) zoom óptico 5x, OIS

Sensor ToF 3D

BATERÍA

4.200 mAh

Carga rápida 40W

Carga inalámbrica 27W

Carga inalámbrica inversa

SISTEMA OPERATIVO

Android

EMUI 10.1

CONECTIVIDAD

WiFi 6 Plus, 5G, NFC, Bluetooth

OTROS