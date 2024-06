El Motorola Edge 50 Ultra y el Huawei Pura 70 Ultra tienen características parecidas. Ambos celulares salieron en 2024 y varían en su precio de salida para tratarse de flagships. ¿No sabes por cuál optar? Te decimos los detalles técnicos de cada celular y qué hace bien cada uno según los resultados de los principales benchmarks.

Podemos decir que los celulares andan empatados en cuestión de pantalla con ventajas y desventajas al mínimo, pero hay una clara diferencia a favor del Edge 50 Ultra en rendimiento (especialmente para jugar).

El rendimiento del Snapdragon 8s Gen 3 de Motorola supera por su reloj de 3000 MHz respecto a los 2300 MHz del HiSilicon Kirin 9010 de Huawei. Además, Motorola ha diseñado su smartphone con RAM del tipo LPDDR5X con 4200 MHz y tecnología UFS 4.0 para el almacenamiento, mientras Huawei se queda atrás con LPDDR5 a 2750 MHz y tecnología UFS 3.1.

Si nos fijamos en los reportes de AnTuTu Benchmark, notarás que el Edge 50 Ultra lleva una ventaja del 60% en rendimiento sobre el Pura 70 Ulta (1552K vs. 972K). La brecha es menor en las pruebas multi-core pero aún a favor del equipo de Motorola (5149 vs. 4323).

Acerca de la autonomía, el Pura 70 Ultra supera en capacidad con 5200 mAh pero el Edge 50 Ultra lleva la delantera en potencia de carga (125W vs. 100W). A modo general, el teléfono de Huawei rinde para unas 23 horas mientras el de Motorola se queda con 21 horas. La diferencia es mínima pero igual de importante.

Las cámaras de ambos equipos traen sensores parecidos. La configuración es muy parecida, salvo que el Pura 70 Ultra tiene un sensor de mayor capacidad en el ultra gran angular (40MP vs. 13MP) y Motorola saca ventaja en el telefoto (64MP vs. 50MP) y la selfie (50MP vs. 13MP).

La comparación entre el Edge 50 Ultra y el Pura 70 Ultra es interesante porque el equipo de Huawei se vende a un mayor precio y no destaca por el rendimiento del procesador, mientras Motorola podrá quedarse un poco atrás en autonomía pero tienes potencia para jugar. Puedes apostar por el Pura 70 Ultra si es que ya estás dentro del universo de dispositivos Huawei pero, en el papel, el Edge 50 Ultra gana la partida.

Ficha técnica del Huawei Pura 70 Ultra

Pantalla: 6,8′' AMOLED LTPO | FullHD+ de 2844 x 1260 píxeles | 120 Hz

Dimensiones: 162,6 x 75,1 x 8,4 mm | 226 gramos

Procesador: Kirin 9010

RAM: 16 GB

Almacenamiento: 512 GB / 1 TB

Cámara trasera: Principal 50 MP de 1 pulgada, objetivo telescópico, f/1.6-4.0, OIS en el sensor | GA 40 MP, f/2.2 | Teleobjetivo 50 MP, f/2.1, OIS, macro

Cámara frontal: 13 MP, f/2.4

SO: HarmonyOS 4.2

Batería: 5200 mAh | Carga de 100 W con cable | Carga inalámbrica de 80 W | Carga inalámbrica inversa de 20 W

Conectividad: Wifi 6 | NFC | Bluetooth 5.2 | USB C 3.1

Otros: Certificación IP68 | Altavoces estéreo | Cargador en la caja | Infrarrojos | Sensor de huellas bajo la pantalla

Ficha técnica del Motorola Edge 50 Ultra

Dimensiones: 161,09 x 72,38 x 8,59 mm | 197 g

Pantalla: P-OLED | 6.67′' | 2712 x 1220, 446 ppp | 144 Hz |

2500 nits | HDR10+

Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12 / 16 GB LPDDR5X

Almacenamiento: 512 GB / 1 TB UFS 4.0

Batería: 4500mAh | Carga rápida de 125 W TurboPower (cargador incluido en caja) | Carga rápida inalámbrica de 50 W | Carga rápida inalámbrica reversible de 10 W

Cámaras traseras: Principal 50 MP, f/1.6, 1/1.3″, OIS | Ultra gran angular 50 MP, f/2.0, 122º FOV | Telefoto 64 MP, f/2.4, zoom óptico 3x, OIS | Sensor ToF, LED Flash

Cámara frontal: 50 MP, f/1.9, autofocus

SO: Android 14

Sonido: Doble altavoz estéreo | Dolby Atmos | 3 micrófonos

Conectividad: Wi-Fi 7 | 5G SA/NSA | Bluetooth 5.4 | UWB

Otros: USB-C (USB 3.1 Gen 2, soporte DisplayPort 1.4) | Lector de huellas bajo la pantalla | Ready For | DisplayPort 1.4 | IP68