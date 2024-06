¿Pensando en comprar un nuevo smartphone chino? Xiaomi y Huawei están compitiendo en el mercado local con dos nuevos flagships que comparten el mismo precio en dólares. Hablamos del Huawei Pura 70 Ultra y Xiaomi 14 Ultra. Aquí te contamos cuáles son las ventajas y desventajas de cada equipo, y por cuál debes optar según los resultados.

Ambos celulares destacan por la pantalla y las cámaras, pero hay una clara diferencia en lo que es rendimiento y a la hora de jugar, según los principales benchamarks del mercado. Esto se debe principalmente a que el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 del Xiaomi supera al HiSilicon Kirin 9010 de Huawei: hablamos de 7058 frente 4323 puntos en los reportes Multi-Core de Geekbench 6 y 2109K contra 972K puntos en las pruebas de rendimiento de AnTuTu Benchmark.

Otra razón por la que el equipo de Xiaomi destaca en rendimiento es en el tipo de memoria y almacenamiento. El modelo LPDDR5X con reloj 4200 MHz y UFS 4.0 acaba siendo superior al LPDDR5 con 2750 MHz y UFS 3.1 de Huawei. Al menos, ambos celulares comparten presentaciones de 16GB de RAM.

Acerca de las pantallas, el Pura 70 Ultra podrá ser ligeramente más grande (6.8′' vs. 6.73′') pero el celular de Xiaomi trae tecnología AMOLED con mayor resolución y densidad de píxeles (522 vs. 460 PPI), así como más brillo para que no tengas problemas en ambientes iluminados (3000 vs. 2500 nits).

Si hablamos de la batería, el Pura 70 Ultra de Huawei tiene mayor capacidad con 5200 mAh y potencia de carga de 100W. Todo esto hace que la versatilidad sea aún mayor porque supone más tiempo de uso con lapsos cortos de carga. El Pura 70 Ultra puede ofrecer 23 horas de uso, superando por una hora al Xiaomi 14 Ultra.

Las cámaras de ambos equipos tienen casi el mismo hardware, así que debemos revisar las capacidades según los informes de DxOMark Image Labs. Los celulares casi empatan en todo: las mejores fotos las tiene el Pura 70 Ultra (169 vs. 144 pts) pero Xiaomi se recupera en la calidad de video (150 vs. 148 pts). A modo general, el Pura 70 Ultra es mejor por 163 frente a 149 puntos. Sobre la selfie, el Xiaomi 14 Ultra tiene un sensor de 32MP, muy superior a los 13MP del Huawei.

Así las cosas, Huawei y Xiaomi traen equipos competentes para las exigencias actuales. Si te interesa las capacidades del procesador y potencia técnica, te aconsejamos recurrir al Snapdragon 8 Gen 3 de Xiaomi, pero si lo que quieres es autonomía sin sacrificar tanto los aspectos técnicos, el Huawei Pura 70 Ultra es para ti.

Ficha técnica del Xiaomi 14 Ultra

Dimensiones: 161,4 x 75,3 x 9,2 mm | 224,4 g

Pantalla: 6,73″ AMOLED WQHD+ | 3.200 x 1.440 px (20:9) | 120 Hz | Hasta 3.000 nit

Procesador: Snapdragon 8 Gen 3

Memoria: 16 GB LPDDR5X

Almacenamiento: 512 GB | UFS 4.0

Batería: 5.300 mAh | Carga rápida 90W | Carga inalámbrica 50W

Cámaras traseras: Principal 50MP, LYT-9000, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS | Telefoto 50MP, IMX858, f/1.8, 75 mm, OIS | Super telefoto 50 MP, IMX858, f/2.5, 120 mm, OIS | Gran angular: 50 MP, IMX858, f/1.8, 122º, 12 mm

Cámara frontal: 32 MP, f/2.0

SO: HyperOS basado en Android 14

Sonido: Altavoces duales Dolby Atmos

Conectividad: Snapdragon X70 5G | WiFi 7 | Bluetooth 5.4 | GPS| NFC | Infrarrojos | USB-C 3.2 Gen 2 (10Gpbs)

Otros: IP68

Ficha técnica del Huawei Pura 70 Ultra

Pantalla: 6,8′' AMOLED LTPO | FullHD+ de 2844 x 1260 píxeles | 120 Hz

Dimensiones: 162,6 x 75,1 x 8,4 mm | 226 gramos

Procesador: Kirin 9010

RAM: 16 GB

Almacenamiento: 512 GB / 1 TB

Cámara trasera: Principal 50 MP de 1 pulgada, objetivo telescópico, f/1.6-4.0, OIS en el sensor | GA 40 MP, f/2.2 | Teleobjetivo 50 MP, f/2.1, OIS, macro

Cámara frontal: 13 MP, f/2.4

SO: HarmonyOS 4.2

Batería: 5200 mAh | Carga de 100 W con cable | Carga inalámbrica de 80 W | Carga inalámbrica inversa de 20 W

Conectividad: Wifi 6 | NFC | Bluetooth 5.2 | USB C 3.1

Otros: Certificación IP68 | Altavoces estéreo | Cargador en la caja | Infrarrojos | Sensor de huellas bajo la pantalla