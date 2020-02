Huawei respondió a las recomendaciones de Google de no descargar sus aplicaciones en dispositivos que no tengan Play Store, la tienda virtual de la gran G. Recordemos que la administración de Donald Trump cortó las relaciones comerciales de Huawei con las compañías de software estadounidense, entre ellas, los servicios de Google con el sistema operativo Android y todo su universo de aplicaciones móviles.

Luego de que Google publicara el artículo “Contestando tus preguntas sobre dispositivos Huawei y Google”, en el que desaconseja la descarga de sus aplicaciones (Gmail, YouTube y demás) a través de de terceros, Huawei comunicó su compromiso con la “privacidad y seguridad” con los usuarios a través de su propia plataforma de descarga de aplicativos.

“AppGallery es una plataforma de primera para que los usuarios de Huawei puedan tener acceso seguro a aplicaciones de alta calidad. Motivamos a nuestros usuarios a explorar aplicaciones por medio de AppGallery u otros canales seguros. Huawei se encuentra trabajando con desarrolladores globales de aplicaciones, por medio de distintas iniciativas, para mejorar continuamente la experiencia del usuario”, precisó la compañía china.

Ante la duda sobre si Huawei seguirá contando con los servicios de Google, la firma estadounidense explicó que aún proporciona actualizaciones de seguridad en los móviles chinos que fueron vendidos antes del 16 de mayo de 2019. Después de esa fecha, los nuevos dispositivos no cuentan con la certificación de seguridad Google Play Protect, un software que analiza las apps instaladas en el móvil.

"Descargar aplicaciones de Google desde otras fuentes que no sean las oficiales hará que estas no funcionen correctamente porque Google no permite ejecutar esas aplicaciones en móviles en los que la seguridad pueda verse comprometida. Descargar aplicaciones de esta forma también comporta un alto riesgo de instalar software que pueda haber sido manipulado para comprometer tu seguridad”, explicó Tristan Ostrowski, director legal de Android y Google Play.