La empresa china puso en el mercado tres móviles que han destacado en todas sus categorías. el Huawei P20 Pro se encuentra entre los mejores terminales de gama alta, mientras que el P20 es comparable con el S9, y por último, la versión Lite tiene un costo que lo coloca como el celular de gama media con mejor relación calidad y precio.

No obstante, hay una cuarta alternativa destinada a los usuarios que buscan el lujo. La empresa Porsche Design colaboró con Huawei para desarrollar el Huawei Mate RS , un terminal de aproximadamente de 2000 dólares.

Christian Schwamkrug , director de diseño de Porsche Design , comento en una entrevista con el medio Digital Trends que este es el proyecto más 'intenso' en el que ha estado envuelta la empresa. Se tuvo que discutir los más mínimos detalles como el nivel de reflejo de la parte trasera y se llevaría ' notch ' o no.

"Cuando vi la muesca por primera vez, casi no podía creerlo. Es perturbador, desde un punto de vista de diseño. Una imagen es rectangular o cuadrada, con una línea de borde y un formato de marco transparente. Me gusta la simetría. No queríamos tener la muesca, pensamos que es un compromiso.". comentó el directivo.