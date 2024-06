Huawei Pura 70 Ultra es uno de los recientes flagships que viene a competir en el mundo tecnológico. Su lanzamiento en abril hace que los usuarios puedan quedarse con este equipo por muchos años más considerando las actualizaciones y parches de seguridad; sin embargo, por el precio, puede que busques un equipo igual de exclusivo, a menor precio y con las versiones más actuales de Android.

Hablamos del Google Pixel 8, un smartphone que salió a la venta en octubre del año pasado y aún así tiene lo necesario para competir con lo nuevo de Huawei. No te dejes engañar por los meses de diferencia porque el equipo estadounidense tiene lo suyo a nivel de hardware. Veamos cada detalle sobre las razones para elegir a un dispositivo frente a otro.

Huawei Pura 70 Ultra se destaca por su pantalla, que con 0.6 pulgadas más, ofrece una experiencia visual superior. Sin embargo, si eres de los que ven películas en el teléfono, el Pixel 8 es más cómodo al pesar 39 gramos menos que su rival.

En cuestión de rendimiento potencial, el hardware del Huawei Pura 70 Ultra debería ser más eficaz que el Pixel 8 al contar con 16 GB de RAM, el doble de lo que ofrece el equipo estadounidense. No obstante, los informes de AnTuTu Benchmark apuntan a que el Pixel 8 es 14% mejor en rendimiento (1109K vs. 972K), y lo mismo sucede con las pruebas mononúcleo de GeekBench 6 (1697 vs. 1421 puntos).

La excelencia en la fotografía es otro de los puntos fuertes del Pura 70 Ultra. Equipado con una cámara trasera que tiene un zoom óptico de 3,5x y una mejor calificación de DxOMark, el dispositivo captura imágenes con una claridad aceptable y los usuarios podrán registrar videos en cámara lenta a 960 FPS.

En términos de autonomía, el Pura 70 Ultra es un 19% mejor que la competencia, alcanzando 23 horas y 19 minutos, en comparación con las 19 horas y 39 minutos del Pixel 8, y se debe a que la batería tiene una capacidad de 5200 mAh, 625 mAh más que la del Pixel 8. Sin embargo, el Pixel 8 se defiende con un CPU (Tensor G3) de mayor eficiencia energética.

La potencia de carga también es un área donde el Huawei Pura 70 Ultra sobresale, admitiendo una carga de 100 W, significativamente más rápida que los 27 W del Pixel 8, haciendo que la espera sea menor entre carga y carga.

Si hablamos de accesibilidad, el Pura 70 Ultra ofrece dos ranuras para tarjetas SIM, una característica ideal para quienes necesitan manejar múltiples líneas telefónicas, pero no es compatible con las redes Wi-Fi 7 ni con la tecnología eSIM como el Pixel 8.

Ficha técnica del Huawei Pura 70 Ultra

Pantalla: 6,8′' AMOLED LTPO | FullHD+ de 2844 x 1260 píxeles | 120 Hz

Dimensiones: 162,6 x 75,1 x 8,4 mm | 226 gramos

Procesador: Kirin 9010

RAM: 16 GB

Almacenamiento: 512 GB / 1 TB

Cámara trasera: Principal 50 MP de 1 pulgada, objetivo telescópico, f/1.6-4.0, OIS en el sensor | GA 40 MP, f/2.2 | Teleobjetivo 50 MP, f/2.1, OIS, macro

Cámara frontal: 13 MP, f/2.4

SO: HarmonyOS 4.2

Batería: 5200 mAh | Carga de 100 W con cable | Carga inalámbrica de 80 W | Carga inalámbrica inversa de 20 W

Conectividad: Wifi 6 | NFC | Bluetooth 5.2 | USB C 3.1

Otros: Certificación IP68 | Altavoces estéreo | Cargador en la caja | Infrarrojos | Sensor de huellas bajo la pantalla

Ficha técnica del Google Pixel 8

Pantalla: Actua Display OLED 6,2″ | 2400 x 1080 px | LPTO 120 Hz | Gorilla Glass Victus 2

Procesador: Google Tensor G3 | Chip de seguridad Titan M2

RAM: 8 GB LPDDR5X

Almacenamiento: 128 / 256 GB UFS 3.1

SO: Android 14 | 7 años de actualizaciones Android

Cámaras traseras: Principal 50 MP | UGA 12 MP | Night Sight en foto y video

Cámara frontal: 10,5 MP

Batería: 4575 mAh | Carga rápida a 27 W | Carga rápida inalámbrica a 18 W

Conectividad: Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.3 | 5G | NFC | USB-C

Dimensiones: 150,5 x 70,8 x 8,9 mm | 187 g

Otros: Lector de huella bajo pantalla | Reconocimiento facial | Certificación IP68 | Sensor de temperatura