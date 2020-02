El Huawei Y9s tiene como uno de sus principales atractivos la cámara selfie retráctil, un sistema que permitió a los fabricantes chinos desaparecer el notch de la pantalla. Probablemente tengas muchas dudas al respecto, sobre cuáles son los beneficios y riesgos de tener una cámara así, por lo que en este video te contamos todo lo que hemos descubierto del Pop-Up de Huawei.

La cámara frontal del Y9s es de un solo lente de 16 MP, y emerge desde la superficie superior del dispositivo cuando activas el selfie y se retrae cuando terminas de hacer tus capturas. A esto es lo que Huawei bautizó como Pop-Up. Al igual que el sistema de la cámara frontal, el algoritmo de belleza de IA mejora los retratos y el recorte para el tan popular efecto bokeh, incluso en ambientes de poca luz.

Aclaremos que Huawei no ha descubierto la rueda con la cámara retráctil. Este sistema también fue empleado para el Xiaomi Mi 9T y el Honor 9X. Luego de esta breve presentación, vayamos a los detalles que particularmente me han llamado la atención.

Primero veamos la seguridad. El Pop-Up del Huawei Y9s cuenta con acelerómetro que oculta el lente ante en caso de caídas. He hecho la prueba varias veces y, como era de esperarse, sí funciona, pero encontré detalles que no me convencieron. La velocidad con la que se esconde la cámara es lenta; por lo que, en caídas de distancias cortas, es posible que el lente siga expuesto.

Si se te cae de las manos, por ejemplo, estando de pie, el lente se esconderá en su totalidad hasta recibir el único golpe contra el suelo; sin embargo, en casos de caídas aparatosas a corta distancia, como cuando el celular se cae de una silla o del borde de la cama, corres el riesgo que la cámara se lleve al menos un golpe.

Ahora, no te dejes engañar por su tamaño ni grosor. De acuerdo con Huawei, el Pop-Up puede resistir hasta 15 kilos de peso antes de romperse. Tú mismo pueden poner a prueba la resistencia al presionar con tu dedo sobre la cámara. Notarás que requerirás algo de fuerza hasta ocultar el dispositivo.

Otro detalle es el sistema retráctil en sí del Pop-Up de Huawei. Al ser una abertura más en el celular, es otro medio por el cual el agua puede ingresar al interior del dispositivo, y cabe señalar que el móvil no es aprueba de agua. Además, con el tiempo y según cómo cuides el móvil, puede entrar el polvo o la arena en la ranura del Pop-Up, un problema que de seguro ya has pasado con las cámaras fotográficas con lente retráctil.

A este aspecto debe sumarse la velocidad de operatividad de la cámara selfie del Huawei Y9s. Como el lente debe subir para recién hacer la foto, habrá cierta demora -muy pequeña, en realidad- cuando pases de la cámara principal a la selfie. Puedes ver por ti mismo la diferencia de velocidad con una cámara con notch.

Y hablando del notch, nos hemos dado cuenta que el Pop-Up hace que debamos ver un punto de referencia más alejado del centro de la cámara a la hora del selfie. Cuando te haces un autorretrato, sueles ver el panel hasta que haces la captura para ver qué tal quedas. En el caso del Pop-Up, al hacer esto, tendrás la sensación que en tus fotos no estás viendo a la cámara y esto se debe a que el lente está por encima del dispositivo y no en el panel, como sucede con los móviles con notch.

Sobre las prestaciones del Pop-Up, esta no cuenta con flash LED incorporado, por lo que dependerás del brillo del panel en ambientes oscuros. A esto se suma que con dicha cámara no podrás hacer uso de las funciones Pro, Cámara Lenta, Pintura con Luz, Panorámica y HDR.

Por último, el efecto Bokeh está bien logrado. El recorte cumple con las expectativas, incluso en ambientes de poca luz. La saturación del color resulta un poco exagerada si lo comparas con otros móviles, pero aun así el desempeño es el adecuado.

Y con esto damos por terminado nuestro análisis al Pop-Up del Huawei Y9s. El sistema hace que el móvil sea sofisticado, aunque eso supone algún riesgo por muy pequeño que parezca. Al menos da la sensación de seguridad por su resistencia, pero elementos como el agua o la arena, ahora que estamos en pleno verano, pueden traerte varios problemas.