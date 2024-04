El nuevo Infinix Note 40 ha llegado al mercado para competir en la gama media con un precio accesible y hardware interesante. Si es que busca hacerse un espacio, el modelo del fabricante chino debería compararse con uno de los equipos tendencia; hablamos de la serie Samsung Galaxy.

Hemos hecho las comparaciones según la ficha técnica de ambos equipos y llegamos a la conclusión de que el Galaxy A34 es el más parecido en rendimiento general y componentes. Lanzado en 2023, el dispositivo de Samsung aún tiene lo suyo para medirse con los dispositivos más modernos.

El Infinix Note 40 y el Galaxy A34 comparten casi las mismas características de la pantalla. El smartphone chino es ligeramente superior en tamaño (6.6′' vs. 6.78′'), resolución (1080 x 2340 vs. 1080 x 2436) y densidad de píxeles (390 vs. 393), pero el dispositivo de Samsung trae una versión más reciente del Corning Gorilla Glass.

Respecto al rendimiento del procesador, el Galaxy A34 es superior en 25% respecto al Infinix Note 40 según los informes de Geekbench 6 Multi-Core y AnTuTu Benchmark. No obstante, la potencia debe corresponder con una adecuada gestión energética. Es así como el Infinix Note 40 es más versátil con 45W en la capacidad de carga y funciones de carga inalámbrica e inversa. Todas estas características hacen posible que el celular chino cargue de 0 a 100% en poco menos de una hora.

El Infinix Note 40 también es superior en el apartado fotográfico. El sensor principal de 108 MP hace que puedas captar imágenes con mayor resolución pero no podrás grabar a 4K ni en Slow motion como sí puedes hacer en el Galaxy A34. Lo mismo también sucede con la selfie: el smartphone chino trae un sensor de 32 MP (superior a los 13 MP del Galaxy) pero no alcanza a grabar 4K.

Ambos teléfonos inteligentes comparten tantos beneficios como desventajas. La pantalla es prácticamente la misma pero el Galaxy A34 destaca por las altas resoluciones de sus cámaras y videos aunque el Infinix Note 40 te sacará del apuro por su configuración de carga, ofreciendo versatilidad para todo momento. La clave sobre cuál elegir está basada en el presupuesto. Dependiendo del mercado, puedes comprar el Note 40 a casi 200 dólares mientras el Galaxy A34 puede alcanzar los 400 y un poco más porque no trae cargador en la caja.

Ficha técnica del Infinix Note 40

Dimensiones: 164.35 x 74.6 x 7.75 mm | 190 g

Pantalla: AMOLED plana de 6.78 pulgadas | Resolución FullHD+, 2436 × 1080 | 120 Hz | Gama de colores DCI-P3 | Tasa de muestreo 360 Hz | 1300 nits (pico)

Chipset: MediaTek Helio G99 Ultra (6 nm) | 2 x Cortex-A76 a 2.2 GHz | 6 x Cortex-A55 a 2.0 GHz

RAM y almacenamiento: 8 GB LPDDR4x | 256 GB UFS 2.2

SO: XOS basado en Android 14

Cámaras traseras: 108 MP f/1.75 principal, zoom 3x en sensor | 8 MP, f/2.2 ultra gran angular | 2 MP f/2.4 macro

Cámara frontal: 32 MP f/2.2

Batería: 5000 mAh con carga rápida de 45W | Carga Relámpago Todo en Uno 2.0 | Chip Cheetah X1 | Carga inalámbrica de 15W | Carga inalámbrica inversa de 5W | Carga magnética MagCharge de 20W

Otros: Sensor de huellas en pantalla | Active Halo | Altavoces estéreo | Sonido JBL | Wi-Fi 2.4 y 5 GHz | Bluetooth 5.3 | Dual-SIM | NFC | Infrarrojos | IP53

Ficha técnica del Samsung Galaxy A34

Pantalla: Super AMOLED de 6,6 pulgadas | FHD+ | Tasa de refresco de 120 Hz

Procesador: Octacore 2,6 Ghz, 2 GHz

RAM y almacenamiento: 6/8 GB | 128/256 GB | MicroSD de hasta 1 TB

Cámaras traseras: Principal 48 MP, f/1.8, OIS | GA 8MP, f/2.2 | Macro 5 MP, f/2.4

Cámara frontal: 13 MP, f/2.2

Batería: 5000 mAh

SO: Android 13 + One UI 5.1

Conectividad: 5G | WiFi AC | Bluetooth 5.3 | GPS | NFC

Dimensiones: 161,3 x 78.1 x 8.2 mm | 199 gramos

Otros: Altavoces estéreo | Resistencia al agua y polvo IP67