Instagram es una red social que comenzó siendo una plataforma para subir fotografías, pero, con el tiempo fueron añadiéndole diferentes herramientas como: los chats, la sección de reels, transmisiones en vivo, etc., y ahora se parece mucho más a Facebook. En esta app no solo expones tu identidad sino algunos datos personales, por ello, si sientes que alguien te acosa, mira tu perfil, te fastidia o no te gusta su contenido puedes bloquearlo sin que lo sepa.

Hay muchos motivos para bloquear a alguien en Instagram, como por ejemplo: que te envíe mensajes incómodos, que todos los días vea tus fotos, que reaccione a tus publicaciones, etc. Por fortuna, esta app perteneciente a Facebook te ofrece la posibilidad de bloquear a un contacto sin que lo sepa y de una manera muy sencilla.

Ante de enseñarte los pasos, es importante aclarar que bloquear a alguien implica que ese usuario no podrá buscar tu perfil y cada vez que lo intente aparecerá “No encontrado”, asimismo, no verá tus historias, fotos y mucho menos podrá enviarte mensajes. Las mismas restricciones tendrás tú cuando busques su perfil.

CÓMO BLOQUEAR USUARIO EN INSTAGRAM SIN QUE LO SEPA

Primero, desde el móvil Android, iOS de Apple, computadora, laptop o tableta ingresa a Instagram .

. Ahora, en la barra de búsqueda coloca el nombre del usuario que bloquearás e ingresa a su perfil.

Aquí dirígete a los tres puntos horizontales que se encuentran en el extremo superior derecho.

Aparecerán 4 opciones: ‘Bloquear a este usuario’, ‘Restringir’, ‘Reportar usuario’ y ‘Cancelar’, elegimos la primera.

Saldrá esta advertencia: “No podrá encontrar tu perfil, tus publicaciones ni tu historia en Instagram. Instagram no le avisará a esta persona que la bloqueaste” .

. Finalmente, presiona en ‘Bloquear’. Para desbloquear nuevamente solo ingresa al perfil y pulsa en ‘Desbloquear’.

¿Tienes problemas para iniciar sesión en Instagram? ¿Tu cuenta está hackeada, suspendida o bloqueada? ¿Necesitas ayuda para activar tu cuenta? Todas estas interrogantes y más inconvenientes con el aplicativo las puedes resolverlas en el centro de ayuda, solo haz clic aquí.