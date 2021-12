Instagram es una aplicación que pertenece a la compañía Meta, la cual fue creada inicialmente con el propósito de subir fotografías, sin embargo, ahora ya es una red social tan completa como Facebook, pues te permite publicar videos, conversar por la pestaña de chats, ver Reels, etc. En caso tengas un carrusel de imágenes en tu perfil y quieres eliminar una de las fotos porque no te agrada, aquí te enseñaremos los pasos para hacerlo desde tu dispositivo Android o iOS de Apple.

¿Pensabas que no se podía? No es necesario eliminar el carrusel completo o volver a subirlo si no te ha gustado una foto que has incluido. Es posible deshacerte de esta con solo editarla, quiere decir que al tratarse de una herramienta nativa de Instagram, no tendrás que instalar aplicaciones adicionales que ocupen espacio de almacenamiento en tu teléfono móvil.

CÓMO ELIMINAR UNA SOLA FOTO DE UN CARRUSEL

Primero, asegúrate que Instagram no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play o App Store de Apple.

Ahora, presiona sobre el ícono de tu foto de perfil, el cual se encuentra en el extremo inferior derecho.

El siguiente paso es tocar sobre el carrusel de imágenes que quieres editar y desplazarte hasta la foto que quieres eliminar.

Recuerda que el carrusel debe tener como mínimo 3 fotos.

Después, haz clic en el botón con los tres puntos verticales, se ubican en el lado superior derecho de la foto.

Se desplegarán varias funciones, aprieta en ‘Editar’.

Instagram te mostrará una serie de alternativas para que ajustes la publicación, entre ellas el símbolo del bote de basura.

Selecciona las fotos que vas a excluir del carrusel. Recuerda estar 100% seguro de las fotos a eliminar, ya que una vez hecho esto no podrás recuperarlas.

Finalmente, presiona en ‘Listo’ y ya no te saldrán esas imágenes.

Cómo silenciar las publicaciones de un contacto sin eliminarlo

Dirígete a cualquier publicación del contacto que quieres silenciar en Instagram .

. Presiona los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho de la publicación.

Se desplegarán varias opciones, elige la que dice ‘Ocultar’.

Ahora, te saldrá el siguiente mensaje: “Se ocultó esta publicación. Verás las publicaciones de (nombre del usuario) más abajo en el feed” .

. Debajo de dicho aviso te saldrán otras dos opciones: ‘Silencia a (nombre del usuario)’ o ‘Dejar de seguir a (nombre del usuario)’, presiona la primera.

Finalmente, se abrirá una mini ventana que te permitirá elegir si quieres silenciar solo publicaciones o publicaciones e historias, escoge la que desees.

